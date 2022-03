Anticipazioni Italia’s Got Talent, stasera su Tv8: cosa sapere sulla puntata in onda oggi

Ultimo appuntamento con le audizioni di Italia’s Got Talent, in onda questa sera, martedì 22 marzo 2022 alle 21.20 su Italia 1. Con Lodovica Comello alle redini del programma, la trasmissione si prepara a selezionare gli ultimi due talenti emergenti che convinceranno la giuria e si aggiudicheranno un posto nella grande finale live del 23 marzo.

Italia’s Got Talent: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su Tv8 alle 21.20

Italia’s Got Talent: la giuria

Al bancone, ancora una volta, siederanno i 4 giudici del family show: il comico Frank Matano, l’ex discografica Mara Maionchi, la nuotatrice Federica Pellegrini ed Elio, frontman degli Elio & Le Storie Tese. Come ormai di consueto, spetterà a questo quartetto valutare le performance dei concorrenti: chi otterrà almeno 3 sì, passerà automaticamente nella rosa dei candidati al rush finale. Chi, invece, riceverà 4 ‘buzzate’ sarà bocciato e dovrà ritornare a casa a mani vuote.

Italia’s Got Talent: tutte le anticipazioni della serata

Nel corso della serata, assisteremo a un interessante mix tra numeri spettacolari ed esibizioni cariche di pathos ed emotività. Tra queste, riflettori puntati su un padre e un figlio che si esibiranno in un numero di kung fu, una rock band di robot, una crew innamorata della moda, due atleti impegnati in straordinarie acrobazie aeree sul trapezio e un monologo dedicato alle ragazze appena lasciate dal fidanzato e al comportamento da tenere sui social.

Italia’s Got Talent: il Golden Buzzer è nelle mani del pubblico

Al termine della puntata, andata in onda su Sky mercoledì 16 marzo, e fino a domenica 20 marzo, il pubblico da casa è diventato grande protagonista. Sul sito di IGT, infatti, ha potuto votare la propria performance preferita tra le cinque che, nel corso dell’edizione, hanno ottenuto l’unanimità dalla giuria. I due più votati conquisteranno la finale e si giocheranno la vittoria con chi, grazie al Golden Buzzer utilizzato dai giudici, è passato automaticamente all’ultima fase dello show: il cantante Antonio Vaglica, il trombettista Davide Battista, il cantautore indie Martelli, il breakdancer Davide Inserra, il beatboxer-flautista Medhat Mamdouh, il ballerino Simone Corso, la maestra degli archi e delle balestre Fellon Rossi e gli acrobati sui pattini Kimberly e Holler Zavatta.

Italia’s Got Talent: dove guardare il programma

Per gli abbonati Sky, l’appuntamento con Italia’s Got Talent è fissato per mercoledì alle 21.15 su Sky Uno oppure on demand sull’app Sky Go. Quanti, invece, intendono optare per soluzioni diverse possono sottoscrivere un abbonamento a Now Tv e recuperare la puntata in streaming o attendere la replica in chiaro in onda su Tv8, ogni martedì alle 21.20. Infine, sui social l’hashtag da esplorare da cima a fondo è #IGT.