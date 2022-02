Anticipazioni Italia’s Got Talent stasera su Tv8: cosa c’è da sapere sulla quarta puntata

La prima serata di Tv8 propone la quarta puntata di Italia’s Got Talent, in onda questa sera, martedì 22 febbraio 2022, a partire dalle 21.30. Condotto da Lodovica Comello, il talent show accoglie sul suo palco, settimana dopo settimana, dilettanti allo sbaraglio e promettenti talenti emergenti, offrendo loro la possibilità di raccontarsi e farsi conoscere ai giudici e al pubblico attraverso una performance che potrebbe portarli dritti dritti al traguardo: la finalissima del 23 marzo.

Italia’s Got Talent: le cose da sapere sul programma in onda questa sera su Tv8 alle 21.30

Italia’s Got Talent: come è composta la giuria e quali sono le regole del format

A promuovere o bocciare le esibizioni ci penseranno i 4 giudici: la nuotatrice Federica Pellegrini, Elio, frontman della band Elio & Le Storie Tese, l’attore comico Frank Matano e l’ex discografica Mara Maionchi. Toccherà proprio a loro l’arduo compito di individuare i concorrenti che potranno entrare di diritto nella rosa dei candidati alla finale tra quelli che hanno racimolato 3 sì a testa. Un’opzione che potrebbe essere messa in discussione da due strade alternative: la prima prevede che uno dei 4 giurati decida di utilizzare il Golden Buzzer e mandare direttamente il proprio prescelto all’ultima puntata; la seconda, invece, consente al pubblico di ricorrere a due pulsanti dorati e scegliere i due preferiti da portare in finale. Saranno, invece, costretti ad abbandonare tutto quanti, dopo essersi esibiti, riceveranno 4 ‘buzzate’, verdetto equivalente alla bocciatura e, dunque, all’eliminazione.

A nostro avviso, questo ragazzo è un eroe. Vi aspettiamo martedì alle 21:30 con #IGT! pic.twitter.com/1ADxTWfk3a — TV8 (@TV8it) February 20, 2022

Italia’s Got Talent: tutte le anticipazioni sulla quarta puntata

Come la scorsa, anche questa sarà una puntata ricca di colpi di scena. A partire dall’ospite speciale: la campionessa europea, nonché bandiera della nazionale italiana di pallavolo, Paola Egonu, raggiungerà il tavolo e, per una sera, vestirà i panni di quinto giudice. Quanto alle esibizioni, il menu sembra davvero molto ricco: oltre a un numero esilarante di arti marziali e un insolito esercizio di memorizzazione numerica che coinvolgeranno Comello, ad animare la scena ci penserà un ampio repertorio di performance spettacolari. Due sorelle si scateneranno sul palco, unendo la passione per le moto a quella per il rock ’n’roll; un topolino, duro di comprendonio, affronterà una serie di esercizi lungo un percorso guidato e un rapper incanterà tutti con una spericolata coreografia di breakdance. Ma non è tutto. Non mancherà chi farà sfoggio della propria abilità nell’arte del fachirismo, chi metterà in scena un musical a budget limitato, chi proporrà un monologo ironico sulle passate Olimpiadi estive di Tokyo e, infine, chi si lancerà in un entusiasmante numero circense.

Italia’s Got Talent: dove vedere il programma

Gli abbonati Sky potranno guardare Italia’s Got Talent ogni mercoledì su Sky Uno alle 21.15 o su Sky Go on demand. Per tutti gli altri, invece, due le opzioni da considerare: fare un abbonamento a Now Tv e recuperare lo show in streaming o sintonizzarsi ogni martedì su Tv8 alle 21.30 per la replica in chiaro. Chi, invece, fosse interessato a seguirlo anche sui social, l’hashtag su Twitter da controllare è #IGT.