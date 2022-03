Anticipazioni Italia’s Got Talent stasera su Tv8 in prima serata: cosa sapere sulla settima puntata

Penultimo appuntamento con le audizioni di Italia’s Got Talent, in onda stasera, martedì 15 marzo 2022, alle 21.25 su Tv8. La conduttrice, Lodovica Comello, anche per questa settimana, introdurrà sul palco una squadra di artisti e talenti emergenti che, attraverso le loro esibizioni, si metteranno a nudo per convincere la giuria e accaparrarsi uno degli ultimi posti utili per la finalissima del 23 marzo.

Italia’s Got Talent: cosa sapere sul programma in onda stasera su Tv8 alle 21.25

Italia’s Got Talent: la giuria e le regole del format

Al bancone della giuria siederà il quartetto formato dalla nuotatrice plurimedagliata Federica Pellegrini, il comico Frank Matano, l’ex discografica Mara Maionchi e Elio, frontman della band Elio & Le Storie Tese. Come nelle precedenti serate, toccherà a loro valutare le performance dei vari concorrenti e quanti riusciranno a ottenere almeno 3 sì si giocheranno la chance di arrivare al rush finale. Scenario che potrebbe essere sconvolto da due opzioni: la scelta di uno dei giudici di usare il Golden Buzzer e, automaticamente, mandare in finale il proprio prescelto e il verdetto del pubblico in studio che, grazie a due pulsanti dorati, potrà dare a due preferiti l’opportunità di avvicinarsi sempre di più al podio. Chi, invece, riceverà ben 4 ‘buzzate’ sarà bocciato e, dunque, eliminato.

Italia’s Got Talent: tutte le anticipazioni sulla puntata di questa sera

Esauriti tutti i Golden Buzzer individuali, ai giudici è stata data la possibilità di consegnarne alcuni cumulativi, in caso di totale unanimità su un numero. Nella scorsa puntata, ne è già stato assegnato uno, vedremo se anche stasera ci sarà qualcuno che riuscirà a portarlo a casa. Per quanto riguarda, invece, il programma della serata, le anticipazioni preannunciano un repertorio di colpi di scena niente male. Ad aprire le danze ci penserà, come sempre, Comello, pronta per una performance canora sulle note di Whatever You Want degli Status Quo, ideale per scaldare il pubblico in studio e presentare i giudici. Che, poco dopo, verranno coinvolti in un curioso numero di mentalismo. Tra i numeri che promettono di stupire, invece, spiccano quello di un motociclista francese che, in sella a una moto da trial elettrica, farà evoluzioni mozzafiato e quello di un ventriloquo che proverà a dar voce a una cagnolina poliglotta. Da non sottovalutare, poi, le performance di un ciclista che si lancerà in una prova unica nel suo genere e di un fratello e di una sorella che compiranno straordinarie acrobazie sui pattini. Chi di loro si unirà alla squadra formata da Fellon Rossi, Medhat Mamdouh, Simone Corso, Davide Battista, Antonio Vaglica e Federico Martelli, già schierati per giocarsi il tutto per tutto e conquistare il titolo di campione? Basta sintonizzarsi su Tv8 per scoprirlo.

Italia’s Got Talent: dove vedere la trasmissione

Per chi è abbonato a Sky, l’appuntamento con Italia’s Got Talent è fissato per mercoledì su Sky Uno alle 21.15 oppure on demand sull’app Sky Go. Per gli altri, invece, basta sottoscrivere un abbonamento a Now Tv e recuperare le puntate in streaming oppure guardare la replica in chiaro su Tv8, ogni mercoledì alle 21.25. Sui social, invece, non serve altro se non entrare sull’hashtag #IGT.