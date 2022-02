Italia’s Got Talent, stasera su Tv8 la terza puntata: le anticipazioni e cosa sapere sulla nuova puntata del programma

Terzo appuntamento con Italia’s Got Talent in onda questa sera, martedì 15 febbraio 2022, alle 21.30 su Tv8. Prodotto da Fremantle per Sky e condotto da Lodovica Comello, il talent show offre ad aspiranti talenti alla ribalta uno spazio per farsi conoscere e mostrare al pubblico e ai giudici quello che sanno fare e che li distingue dagli altri. Sperando possa essere sufficiente per arrivare al traguardo: la finalissima live del 23 marzo.

Voi che team siete? In ogni caso, buon #SanValentino 😜#IGT vi aspetta martedì alle 21:30. pic.twitter.com/aRi00oK9F7 — TV8 (@TV8it) February 14, 2022

Italia’s Got Talent: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Tv8 alle 21.30

Italia’s Got Talent: com’è composta la giuria

A valutare le performance dei concorrenti sarà la giuria composta dall’ex discografica Mara Maionchi, dalla nuotatrice Federica Pellegrini, da Elio, frontman della band Elio & Le Storie Tese e dall’attore comico Frank Matano. Spetta a loro selezionare i nomi che entreranno di diritto nel gruppo dei candidati alla finale, una volta racimolati 3 sì a testa. Scenario che potrebbe essere messo in discussione da un’opzione alternativa: uno dei 4 giurati, infatti, potrebbe decidere di usare il Golden Buzzer e mandare direttamente il proprio prescelto in finale. Così come il pubblico, attraverso due pulsanti dorati, avrà la facoltà di scegliere i preferiti da portare sino all’ultima puntata. Non mancheranno, ovviamente, i bocciati: 4 ‘buzzate’ decretano l’eliminazione dalla competizione.

Italia’s Got Talent: tutte le anticipazioni sulla terza puntata

A giudicare dalle anticipazioni, la serata sarà ricca di esibizioni coinvolgenti, tra cui una prova di tiro con l’arco senza mirino né stabilizzatore e un numero di acrobazie sulla Russian Bar, un mix tra abilità ginniche ed equilibrio. Spazio poi alla messa in scena, tramite coreografia, della storia di un’amicizia tra due ragazzi, alle skill di un pizzaiolo sui generis e a due musicisti decisamente agli antipodi: da un lato un pianista che mescola suoni e immagini, dall’altro un suonatore di organetto a bordo di un motociclo. Non mancheranno gli sketch comici nei quali verranno coinvolti anche i giudici e potrebbe arrivare persino un nuovo ‘tormentone’, eletto da cast e pubblico del programma.

Italia’s Got Talent: dove vederlo

Mentre gli abbonati Sky potranno godersi Italia’s Got Talent ogni mercoledì su Sky Uno oppure on demand su Sky Go, gli altri potranno sottoscrivere un abbonamento a Now Tv e recuperarlo in streaming settimana dopo settimana. O, in ultimo, sintonizzarsi ogni martedì su Tv8 alle 21.30. Per chi, invece, volesse seguire anche la copertura sui social, l’hashtag su Twitter da tenere d’occhio è #IGT.