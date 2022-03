Anticipazioni Italia’s Got Talent stasera su Tv8 in prima serata: cosa sapere sulla quinta puntata

Quinto appuntamento con Italia’s Got Talent in onda questa sera, martedì 1 marzo 2022, alle 21.25 su Tv8. Come ogni settimana, la conduttrice Lodovica Comello introdurrà talentuosi artisti emergenti, che avranno l’occasione di farsi conoscere dai giudici e dal pubblico attraverso un’esibizione live. Se riusciranno a totalizzare almeno 3 sì, arriveranno dritti alla finale del 23 marzo.

Italia’s Got Talent: le cose da sapere sulla trasmissione in onda stasera su Tv8 alle 21.25

Italia’s Got Talent: chi sono i giudici e quali sono le regole del format

Sono 4 i giudici che si occuperanno di valutare le performance dei talenti: l’attore comico Frank Matano, l’ex discografica Mara Maionchi, Elio, frontman della band Elio & Le Storie Tese e la nuotatrice plurimedagliata Federica Pellegrini. Ciascuno valuterà quel che vedrà sul palcoscenico e avrà il compito di selezionare i concorrenti che, promossi da almeno tre di loro, finiranno nella rosa dei candidati ad arrivare al traguardo finale. Prospettiva che potrebbero essere scombinata da due opzioni: la scelta di uno dei 4 giurati di utilizzare il Golden Buzzer e, dunque, mandare per direttissima il prescelto a un passo dal podio e la decisione del pubblico in studio di ricorrere ai due pulsanti dorati che, come per la giuria, consentirà di scegliere i preferiti da accompagnare fino al traguardo. Saranno, invece, costretti a rinunciare al sogno tutti quelli che, dopo il numero, riceveranno 4 ‘buzzate’, verdetto corrispondente alla bocciatura.

Italia’s Got Talent: tutte le anticipazioni sulla quinta puntata

Ad aprire la quinta serata di Italia’s Got Talent sarà Lodovica Comello, che si cimenterà in una performance canora. Non sarà, tuttavia, l’unico membro del cast a farlo: vedremo, infatti, Frank Matano alle prese con un gioco di parole, Mara Maionchi e Federica Pellegrini con un numero di magia e illusionismo ed Elio pronto a sfoggiare una delle sue estrose acconciature. Quanto ai concorrenti, non mancheranno i colpi di scena: tra loro, un bambino di 4 anni in grado di riconoscere, a partire da poche note, tutti i brani del suo cantante del cuore, un coro polifonico di 40 elementi, un insolito ‘cantautrote’, un pittore che omaggerà uno dei giudici e una straordinaria esibizione di flying pole.

Italia’s Got Talent: dove è possibile guardare il programma

Mentre gli abbonati Sky potranno guardare Italia’s Got Talent ogni mercoledì su Sky Uno alle 21.15 oppure on demand sull’app Sky Go, gli altri potranno sottoscrivere un abbonamento a Now Tv e recuperare lo show in streaming o trovarlo in replica in chiaro su Tv8 ogni martedì alle 21.25. Per chi, invece, fosse interessato alla telecronaca social, su Twitter l’hashtag da monitorare è #IGT.