Italia’s Got Talent, stasera su Tv8: ospite Bebe Vio, cosa sapere sul programma

Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, Italia’s Got Talent ritorna su Tv8 con la seconda puntata di audizioni in onda questa sera, martedì 1 febbraio 2022, a partire dalle 21.30. Prodotto da Fremantle per Sky, il family show condotto da Lodovica Comello permette ad aspiranti talenti di far conoscere la propria storia e dimostrare le proprie abilità. Con un unico, grande obiettivo: conquistare la giuria e arrivare all’ambita finale live del 23 marzo.

Italia’s Got Talent: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Tv8 alle 21.30

Italia’s Got Talent: la giuria

Il quartetto a cui spetta l’onore (e l’onere) di giudicare i concorrenti è composto da Elio, frontman della band Elio & Le Storie Tese, l’ex discografica Mara Maionchi, la nuotatrice Federica Pellegrini e l’attore comico Frank Matano. Il loro compito è selezionare i talenti più meritevoli che potranno entrare di diritto nella rosa dei candidati alla finale soltanto con 3 sì. A meno che uno dei quattro giurati non decida di utilizzare il Golden Buzzer e mandare il proprio prescelto dritto dritto in finalissima. Oltre a promuovere, ovviamente, potranno anche bocciare: con 4 ‘buzzate’ il candidato è escluso dalla gara e deve abbandonare il programma. L’occasione di arrivare alla meta può offrirla anche il pubblico che, quest’anno, con due pulsanti dorati a disposizione, può scegliere i preferiti da far arrivare al rush finale.

Italia’s Got Talent: tutte le anticipazioni sulla seconda puntata

Ospite speciale della seconda puntata sarà la campionessa di scherma Bebe Vio. Che, nonostante la giovane età, vanta già nel suo curriculum numerose medaglie paralimpiche. L’atleta veneziana sarà chiamata al tavolo dei giudici per valutare alcune performance ed esprimere il suo parere, che varrà tanto quanto quello dei veterani. Tra le esibizioni che, invece, si alterneranno sul palco ci sarà una prova di forza che farà volteggiare il parterre e uno dei membri della giuria, una dimostrazione di difesa personale, l’arrivo di una squadra di robot umanoidi e i numeri di straordinari ballerini, giovani musicisti e straordinari disegnatori che dipingeranno sulla sabbia un soggetto particolarmente toccante.