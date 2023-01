Italia’s Got Talent su Disney+: prima volta in streaming per il format in Europa

«Sono entusiasta di poter annunciare l’arrivo su Disney+ di un format consolidato e amato come Italia’s Got Talent. (…) Un ulteriore traguardo nella costruzione di un catalogo di general entertainment sempre più ampio e completo». Così Daniel Frigo Country Manager di The Walt Disney Company commenta la collaborazione che consentirà di vedere Italia’s Got Talent in streaming su Disney +. È la prima volta che il format arriva in streaming in Europa.

Italia’s Got Talent su Disney+ in streaming

La collaborazione nascerebbe dopo una trattativa tra Sky e Disney che sarebbe avvenuta nell’estate 2022. Il format era partito su Canale 5 e poi si era spostato su Sky. Ora, passa su Disney +. Stando a Fanpage potrebbe accadere lo stesso anche a un altro programma, X Factor. Potrebbe tornare presto su Rai 2. La notizia ufficiale è arrivata dalla Fremantle, che si occupa della produzione. Il format è nato nel 2006, ha 12 stagioni e ha permesso a oltre 1200 concorrenti di esibirsi.

Potrebbe esserci anche un processo di restyling. Disney + – secondo l’accordo, avrà tutti gli episodi della nuova stagione. «Got Talent è il principale talent del mondo e uno dei formati più preziosi di Fremantle. Non poteva esserci un partner migliore di Disney per farlo sbarcare, per la prima volta in Europa, su una piattaforma streaming. Siamo orgogliosi di questa collaborazione, che siamo certi porterà ad uno show unico e straordinario per gli abbonati di Disney+ in Italia» spiegano dalla società Fremantle.

È la prima volta per questo format

Il format è stato utilizzato in 72 Paesi del mondo, dove ha raggiunto oltre 1 miliardo di telespettatori. Il format si adatta poi al Paese dove si trova. In passato, il programma ha ottenuto riconoscimenti come il Guinnes World Records.

Ha ottenuto anche il riconoscimento come Most Popular Talent/Reality Show. Ora l’edizione italiana passa in streaming per gli utenti di Disney Plus.