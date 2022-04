Anticipazioni Italia’s Got Talent – Best Of stasera su Tv8: cosa sapere sulla puntata dedicata al meglio della settima stagione

È tempo di recap per la settima stagione di Italia’s Got Talent che questa sera, martedì 5 aprile 2022 alle 21.30, ritorna su Tv8 con un Best Of dei momenti più memorabili dell’annata 2022. Dalle audizioni alla finalissima del 23 marzo che ha incoronato vincitore il giovane cantante calabrese Antonio Vaglica, verranno ritrasmesse le migliori performance dell’edizione e passati in rassegna i talenti più affascinanti che hanno avuto l’occasione di calcare il palcoscenico e far conoscere la propria arte ai giudici e al pubblico.

Italia’s Got Talent – Best Of: cosa sapere sul programma in onda stasera su Tv8 alle 21.30

Italia’s Got Talent – Best Of: cosa vedremo nel corso della serata

Tra cantanti, acrobati, maghi, ballerini e comici, anche quest’anno Italia’s Got Talent ha ospitato una vasta gamma di artisti e performer eclettici. Sky Uno e Tv8 hanno deciso di proporre una selezione delle esibizioni più interessanti che si sono alternate tra audizioni e puntata finale, a partire dal primo Golden Buzzer, premuto da Elio e assegnato proprio a Vaglica, fino agli ultimi attimi della stagione. I telespettatori avranno modo di rivedere la breakdance di Davide Inserra, la jam session di Davide Battista con la sua tromba, il numero con le balestre di Fellon Rossi e risentire le hit di Federico Martelli, assieme a molte altre sorprese. Un mix di risate ed emozioni per tornare, anche solo per una serata, indietro nel tempo e rivivere attimi indimenticabili.

Italia’s Got Talent – Best Of: uno sguardo anche ai giudici e agli ospiti dell’edizione

Nel corso del riassunto, troveranno spazio anche ricordi legati ai giudici (Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini ed Elio) tra esibizioni, acconciature estrose e sketch comici e agli ospiti che, di puntata in puntata, hanno calcato il palcoscenico di Italia’s Got Talent: dai comici Edoardo Ferrario e Valerio Lundini, passando per gli attori Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, fino al giornalista sportivo Guido Meda, alla pallavolista Paola Egonu e alla campionessa di fioretto Bebe Vio.

Italia’s Got Talent – Best Of: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 8 del digitale terrestre e sul 125 di Sky, Italia’s Got Talent – Best Of è disponibile anche in streaming e on demand sul sito web di Tv8 e Sky Uno.