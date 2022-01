Italia’s Got Talent, stasera su Tv8: giudici, ospiti e novità sul programma

Dopo l’ottimo esordio su Sky Uno, la 12esima edizione di Italia’s Got Talent debutta anche in chiaro questa sera, martedì 25 gennaio 2022, alle 21.30 su Tv8 con la prima delle otto puntate di audizioni. Prodotto da Fremantle, il programma condotto, anche per quest’anno, da Lodovica Comello accoglie nuovamente sul suo palcoscenico aspiranti musicisti, cantanti, ballerini, casalinghe, imprenditori, studenti e impiegati per dar loro la possibilità di farsi conoscere dal pubblico a casa e dimostrare il proprio talento davanti alla giuria. Che, di puntata in puntata, osserverà con attenzione le esibizioni e selezionerà quelle meritevoli di almeno 3 sì, il lasciapassare necessario per arrivare tra i 12 finalisti che, durante il live del 23 marzo, si sfideranno per il titolo di campione.

Noi non potevamo più aspettare per darvi un piccolissimo spoiler di questa edizione di #IGT! 🤩

Vi aspettiamo martedì alle 21:30. pic.twitter.com/Z3vpGE6U8D — TV8 (@TV8it) January 23, 2022

Italia’s Got Talent: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera alle 21.30 su Tv8

Italia’s Got Talent: la giuria

Al tavolo dei giurati siederanno, ancora una volta, la campionessa Federica Pellegrini, la discografica Mara Maionchi e l’attore comico Frank Matano. Grande assente l’imprenditore Joe Bastianich che, quest’anno, verrà sostituito da Elio, frontman della nota band Elio & le Storie Tese. Sarà compito loro promuovere o bocciare le performance, premendo il temutissimo Buzzer: con 4 ‘buzzate’ il concorrente sarà costretto a interrompere tutto, abbandonando il sogno di proseguire l’avventura.

L'avventura dei nostri giudici alla ricerca del talento è appena iniziata. ⭐️ Ti sei perso la prima puntata di #IGT? ✨ Recuperala stasera alle 21.30 su @TV8it. Ti aspettiamo domani per il nuovo episodio alle 21.15 su @SkyItalia e @NOWTV_It. pic.twitter.com/s6obfzR59J — Italia's Got Talent (@IGT_official) January 25, 2022

Italia’s Got Talent: quali saranno le performance da tenere d’occhio

A giudicare dalle indiscrezioni che girano sul web, le esibizioni da non perdere saranno quelle di un cane canterino, di un virtuoso trombettista dodicenne che mescolerà per la prima volta il Jazz e la Trap, di un coraggioso atleta che passerà più di venti minuti in una botte colma di ghiaccio e di un insolito pizzaiolo impegnato in un numero ‘infuocato’.

La sentite anche voi questa suspense? 🃏 Il mago Lupis tiene tutti con il fiato sospeso. #IGT pic.twitter.com/7z9nHGTObF — Italia's Got Talent (@IGT_official) January 19, 2022

Italia’s Got Talent: il ruolo del pubblico a casa e della conduttrice

Rispetto all’anno scorso, il pubblico da casa sarà ancora più influente. Avrà, infatti, a disposizione non uno ma due Golden Buzzer con cui spedire in finalissima i propri preferiti. Ma non è tutto: anche Comello, infatti, avrà un potere non indifferente. Grazie a un nuovo pulsantone dorato, infatti, potrà scegliere chi tra i candidati merita di arrivare dritto dritto alla tappa conclusiva, avvicinandosi sempre di più al podio.

Italia’s Got Talent: gli ospiti dell’edizione

Nel corso delle puntate, l’arena di Italia’s Got Talent ospiterà anche due delle stelle del panorama sportivo nostrano: la pallavolista Paola Egonu, una delle giocatrici più forti al mondo, e la schermitrice Bebe Vio, campionessa europea, mondiale e vincitrice di una medaglia d’oro paralimpica.

Italia’s Got Talent: dove è possibile vederlo

Gli abbonati Sky potranno godersi Italia’s Got Talent ogni mercoledì, in prima serata, su Sky Uno alle 21.15 oppure on demand su Sky Go. Per chi, invece, ha la sottoscrizione a Now Tv, può recuperarlo in streaming sulla piattaforma di settimana in settimana. Quanti, invece, guardano la televisione in chiaro, dovranno semplicemente sintonizzarsi su Tv8, ogni martedì, a partire dalle 21.30. Su Twitter, invece, l’hashtag da seguire è #IGT.