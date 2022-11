Italiano riconosciuto come lingua ufficiale in Costituzione: la proposta di Fdi

«L’Italia è uno dei pochi paesi occidentali in cui la Costituzione non preveda espressamente il riconoscimento della lingua nazionale come lingua ufficiale dello Stato». Così Roberto Menia spiega l’iniziativa di rendere l’italiano lingua ufficiale in Costituzione. L’esponente di Fdi firma un emendamento, dove si chiede di poter aggiungere la seguente norma nella carta costituzionale, all’articolo 12, dove si parla della bandiera. «L’italiano è la lingua ufficiale della Repubblica. Tutti i cittadini hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla» è la richiesta.

Italiano lingua ufficiale in Costituzione: la richiesta di Fdi

Per l’esponente politico: «è indispensabile riconoscere il ruolo della lingua italiana quale elemento costitutivo e identificante della comunità nazionale, a prescindere dalle diversità localistiche». In più, questo comma servirebbe anche a: «dare forza agli elementi identitari che danno un senso comune alla vita di una nazione».

Infine: «la lingua comune diviene inoltre elemento fondamentale di integrazione. Quanto più la lingua italiana, con il suo portato di valori civili, morali e religiosi, sarà strumento di unione e integrazione, tanto più potremo guardare con fiducia e speranza al futuro dell’Italia ed alle prossime generazioni di italiani» spiega il senatore. «Tutto ciò vale tanto più in questi anni in cui il fenomeno migratorio pone nuove questioni che attengono da una parte al principio di accoglienza e solidarietà, ma dall’altra vogliono che esso si coniughi a quello del mantenimento e della difesa dell’identità italiana delle nostre città e paesi» conclude.

Il partito ci aveva già provato nel Dantedì

In realtà, di questa proposta se ne parlava anche il 25 marzo 2021, ovvero nel Dantedì, quando diversi esponenti – allora all’opposizione – parlavano dell’importanza di questo comma. «Ci risulta incomprensibile il fatto che la Costituzione italiana ad oggi non abbia previsto la tutela della lingua italiana, dichiarandola lingua della Repubblica. La proposta di legge costituzionale di FdI si compone di due articoli, aggiungendo che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica» aveva detto allora Fabio Rampelli.

Anche Giorgia Meloni si era soffermata sulla questione, spiegando come l’italiano è: «(…) il quarto idioma più studiato al mondo ma che l’Italia non ha ancora riconosciuto come lingua ufficiale della Repubblica Italiana. Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge costituzionale perché venga riconosciuta e ha presentato una mozione per chiedere l’utilizzo esclusivo della nostra lingua negli atti del Parlamento, della pubblica amministrazione e degli enti locali».