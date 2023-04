Italiani investiti da una valanga in Norvegia: un morto e un ferito grave

Un gruppo di italiani del vicentino, circa 8 in tutto, si erano recati insieme per un’escursione nelle vette della Norvegia, quando, a causa di una valanga, uno di loro è morto e un altro è rimasto ferito in modo grave. I soccorsi sono intervenuti nei pressi del monte Goalsevarri vicino a Lyngseidet, sul picco Kavringtinde. Non una, ma una serie di valanghe susseguitesi vicino al picco Kavringtinden, non hanno dato scampo al turista italiano, che si trovava nell’estremo nord del paese per trascorrere qualche giorno di vacanza. Alcune persone sono salve grazie allo zaino con airbag, che li ha mantenuti in superficie.

Valanga travolge gruppo di italiani in Norvegia

La comunicazione ufficiale arriva da Morten Pettersen della polizia di Troms, che ha indetto una conferenza stampa. Fonti della Farnesina hanno poi confermato che si tratta di 5 italiani provenienti dal Vicentino. Secondo quanto diffuso dalla stampa locale, una valanga si è staccata dalla montagna colpendo il gruppo di escursionisti. Il trasporto è avvenuto in elicottero. La vetta dove si trovava il gruppo di italiani, una montagna di quasi 1.300 metri di altezza, si trova a sud di Lyngseidet ed è comunemente nota come una zona soggetta a valanghe.

Nelle ore precedenti era stato lanciato un allarme di grave pericolo di valanghe nella zona. Intanto, il comune di Troms ha istituito una squadra di crisi in relazione agli incidenti visto che oltre alla frana su Kavringtinden. La Croce Rossa definisce la situazione estremamente grave mentre la polizia è al lavoro per avere un quadro degli incidenti. Come riportato dal giornale Roccarainola: «Le altre tre valanghe si sono verificate a Reinøya, a Storslett e a Manndalen: nelle prime due sono morte rispettivamente due e una persona. A Reinøya, tra l’altro, la valanga è stata così forte da trascinare in mare un’intera fattoria con circa 140 capre».