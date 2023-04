Italiani in Sudan, Tajani: «Pronti a tutto per la loro sicurezza»

Diversi Paesi, tra cui l’Italia, stanno preparando l’evacuazione di migliaia di cittadini da Sudan, dove stanno continuando i combattimento tra esercito regolare e paramilitari dell’Rsf. Le operazioni sono complicate dal fatto che il principale aeroporto dello Stato, ovvero quello di Khartoum, è al momento chiuso. L’Italia sta organizzando l’evacuazione dei connazionali con velivoli militari che sono stati dislocati a Gibuti, piccolo Stato sul golfo di Aden, incastonato fra Eritrea, Etiopia e Somalia.

Tajani: «Italia al lavoro per il cessate il fuoco»

Sono 140 gli italiani bloccati in Sudan. «Siamo pronti a fare tutto quello che serve, tutto quello che deve essere fatto per tutelare la sicurezza e l’incolumità dei nostri concittadini», ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani sottolineando che , «il governo segue minuto per minuto» l’evolversi della situazione nello Stato africano. «È una situazione molto complicata quella degli italiani che vivono a Khartoum. Stiamo lavorando a tutte le iniziative che possano portare a un cessate il fuoco e a una tregua duratura tra le parti in conflitto». Intanto è già finito l’incubo per 19 turisti italiani sorpresi dalla guerra mentre erano in crociera nelle acque di Port Sudan: sono potuti sbarcare a Hurghada in Egitto, come ha annunciato Tajani.

LEGGI ANCHE: Sudan, negli scontri morto un operatore Onu e un cittadino Usa

Cosa prevede il piano d’emergenza internazionale

Il grande piano d’emergenza internazionale per mettere al sicuro chi è rimasto bloccato dagli scontri, simile a quello attuato nel 2021 in Afghanistan, prevede che i soldati dei vari contingenti prendano il controllo dello scalo di Khartoum, creando poi un cordone armato lungo il perimetro dell’aeroporto per tutto il tempo necessario all’evacuazione dei cittadini stranieri, da caricare su aerei militari. Ma la situazione nella capitale è ancora troppo pericolosa per un’operazione del genere.