Italiani rapiti in Mali, cosa sappiamo

Tre italiani sono stati rapiti in Mali, Paese del Sahel dove imperversano gruppi jihadisti. La Farnesina sta cercando di acquisire informazioni: ecco cosa sappiamo.

Chi sono gli italiani rapiti

I tre italiani rapiti sono Rocco Antonio Langone, 64 anni, la moglie Maria Donata Caivano, 61 anni, e il figlio, Giovanni Langone, 42 anni. Originari della Basilicata, da diversi anni vivono in Mali: i tre non sono registrati all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e nel Paese africano usavano un cognome locale, Coulibaly.

Italiani rapiti, sono Testimoni di Geova

Gli italiani rapiti in Mali sono Testimoni di Geova. Ma i tre non si trovano in Africa per conto del movimento religioso, che da quasi un anno non ha missionari sul posto, come ha precisato l’Associazione dei Testimoni di Geova del Senegal, responsabile per l’area. Secondo i media locali, la famiglia si stava però occupando della costruzione di una Sala del Regno, il luogo di culto usato dai Testimoni di Geova.

Dove sono stati sequestrati

Il sequestro è stato compiuto nella tarda serata di giovedì da uomini armati, arrivati a bordo di un pick-up. Insieme ai tre italiani è stato sequestrato anche un loro amico, cittadino del Togo. I rapitori hanno agito a Sincina, nel distretto di Koutiala, che si trova nel sud-est del Mali, a 300 chilometri dalla capitale Bamako e a un centinaio dal confine con il Burkina Faso.

Chi sono i rapitori

Inizialmente sembrava che i sequestratori potessero essere i musulmani del gruppo Jnim, branca di Al Qaida localizzata appunto tra Burkina Faso e Mali, che dal 2012 è teatro di attacchi compiuti da gruppi estremisti, oltre che da milizie varie e banditi, che hanno causato migliaia di morti tra civili e militari. In realtà pare che i tre italiani siano stati rapiti dal Fronte di Liberazione del Massina: conosciuto anche come Katiba Massina, è un gruppo armato di ideologia salafita jihadista che opera nel territorio del Mali.