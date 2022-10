Italiani raccolgono 150 kg di funghi porcini in Francia: rischiano l’arresto

Le guardie doganali francesi hanno fermato un gruppo di italiani che stava trasportando 150 chili di funghi porcini nel bagagliaio delle proprie auto. Oltralpe, la legge consente di raccogliere massimo 5 chili a persona, e dunque adesso il gruppo rischia una multa fino a 45 mila euro e persino tre anni di carcere.

Come riporta il Corriere della Sera, lo scorso 2 ottobre le guardie doganali francesi hanno fermato un gruppo di italiani che era in viaggio sull’autostrada A35, con ben 150 kg di funghi porcini nel bagagliaio delle loro auto. Le Guardie campestri della Brigade Verte Gardes Champêtres d’Alsace sono intervenute per il controllo, scoprendo che i funaioli avevano violato la legge d’Oltralpe.

Questa, infatti, prevede che ognuno possa raccogliere al massimo 5 chili di funghi. Con la raccolta superiore ai 10 chili, le autorità possono imporre una sanzione fino a 45 mila euro e, persino, tre anni di carcere. Il motivo è quasi prevalentemente di natura economica. Il prezzo di un chilo di porcini freschi, infatti, si aggira ad oggi intorno ai 60 euro mentre quello degli ovuli è di poco inferiore a 50 euro. Adesso il gruppo rischia di pagare la salatissima multa o addirittura l’arresto.

I controlli in Italia

Anche in Italia, specie in questo periodo dell’anno, i carabinieri forestali si adoperano per individuare i fungaioli di frodo. L’ultimo blitz in ordine di tempo è avvenuto tra i boschi di Poggio Cinolfo, nel territorio di Carsoli. Un gruppo lì è stato costretto ad abbandonare 40 chili di porcini tra la vegetazione per sfuggire ai militari. I forestali hanno spiegato che, in questa zona, solo da agosto a settembre hanno trovato 33 fungaioli non in regola o perché sprovvisti del necessario tesserino regionale o per omissione del versamento annuale. Ma, anche, per aver superato la quota massima pro-capite. Nei boschi di Parma in un sol giorno ne hanno sequestrati 200 chili.