Dall’Italia alla Scozia, le 10 ferrovie più belle del mondo

Musica alle orecchie, un posto finestrino e un paesaggio da ammirare. Questi gli ingredienti per un comodo e appassionante viaggio in treno, mezzo più lento rispetto all’aereo ma capace di trasmettere più emozioni ai passeggeri durante il tragitto. Nel mondo numerose ferrovie attraversano scenari naturali unici nel loro genere, sfruttando il più delle volte i capolavori dell’ingegneria umana. La Cnn ne ha selezionate 10 in tutto il pianeta, tra cui il Bernina Express che attraversa le Alpi dalla Svizzera all’Italia.

Dalla Scozia all’Iran fino all’Italia, le 10 ferrovie più belle del mondo

1. West Highland Railway Line, la ferrovia sulle orme di Harry Potter

Un viaggio in treno porta con sé un alone di magia inconfondibile. Ancor di più se i binari seguono la rotta dell’Hogwarts Express, il treno che conduce Harry Potter nella scuola di magia e stregoneria britannica. È possibile percorrere la tratta nelle Highlands scozzesi grazie alla West Highland Railway Line. Il treno segue i 193 chilometri tra Glasgow e Fort Willam, passando sullo splendido viadotto curvo di Glenfinnan reso anche celebre da diverse scene della saga fantasy al cinema. Tra aprile e ottobre è possibile salire sulle carrozze di un treno d’epoca, opportunamente restaurato, che percorre il tragitto a ritmo lento.

2. Ferrovia Transiraniana, oltre 1000 chilometri dal Golfo Persico al Mar Caspio

Una gemma poco conosciuta nel cuore dell’Iran. Fra le 10 ferrovie più belle del mondo la Cnn ha inserito la Transiraniana, capolavoro di ingegneria civile dal 2021 patrimonio mondiale dell’umanità per l’Unesco. Inaugurata nel 1938, attraversa 1394 chilometri dal Golfo Persico al Mar Caspio facendo uso di oltre 200 tunnel e 400 ponti, tra cui lo splendido Veresk che sormonta una profonda gola.

3. Ghan in Australia, un viaggio di 53 ore nell’Outback

La durata del viaggio potrebbe spaventare molti passeggeri ma ne vale la pena. Stiamo parlando del Ghan, percorso che ogni settimana consente di attraversare l’Outback australiano in 53 ore. Il tragitto copre quasi 3 mila chilometri da Alelaide, nel Sud, a Darwin nel Nord del Paese. Per strada è possibile scendere e ammirare il paesaggio grazie a lunghe fermate.

4. Qingai – Tibet, la ferrovia che conduce sul tetto del mondo

Celebre anche come “Ferrovia del Paradiso”, la Qingai – Tibet offre un viaggio fra le cime più alte del pianeta. Aperta solamente nel 2006, la rotta offre uno spaccato dell’Oriente da Xining, in Cina, alla città tibetana di Lhasa, salendo fino a oltre 5 mila metri sul livello del mare. Dal 2030, con il completamento di lavori da 47 miliardi di dollari, ci sarà l’elettrificazione totale della linea per ridurre il viaggio da 48 ad appena 13 ore.

5. Darjeeling, la reliquia dell’Impero Britannico nel cuore dell’India

Una delle più grandi esperienze ferroviarie del mondo si trova in India, grazie al Toy Train. Si tratta di un treno che viaggia da New Jalpaguiri a Darjeeling su un percorso a scartamento ridotto di 89 chilometri fra terreni scoscesi e rigogliose foreste. Patrimonio mondiale per l’Unesco dal 1998, nacque sul finire dell’800 per volontà degli inglesi che speravano di fuggire al caldo torrido di Calcutta.

6. Oslo – Bergen, il viaggio panoramico fra i ghiacci di Norvegia

La Scandinavia rappresenta di per sé uno dei luoghi più affascinanti della Terra, ma su tutti si eleva il percorso che collega Oslo e Bergen. I 496 chilometri di viaggio su rotaia, infatti, attraversano il grande altopiano di Hardangervidda e location ideali per gli amanti degli sport invernali. Da qui inoltre partirono per le loro spedizioni in Antartide Roald Amundsen ed Ernest Shackleton. I fan della fantascienza riconosceranno la zona come set del film Star Wars Episodio V – L’impero colpisce ancora.

7. Bernina Express, la ferrovia sulle Alpi tra Svizzera e Italia

Fra le 10 ferrovie più belle del mondo secondo la Cnn c’è spazio anche per l’Italia. Gli americani hanno infatti selezionato Bernina Express, il percorso che collega la città svizzera di St. Moritz alla lombarda Tirano. I treni durante il tragitto attraversano il passo che conferisce il nome alla tratta, il più alto di tutto l’arco alpino, sulle orme di una vecchia rotta commerciale. Impossibile non rimanere a bocca aperta nella spirale di Brusio, dove il treno incrocia se stesso su una curva strettissima.

8. Canadian, la via sulle Montagne Rocciose da Toronto a Vancouver

Quattro giorni per andare da Vancouver e Toronto o viceversa. È quanto vi occorre per un viaggio a bordo del Canadian, il treno che attraversa il Canada tra foreste, laghi ghiacciati e praterie sconfinate. Il momento più bello del percorso è però sulle Montagne Rocciose, quando i binari si arrampicano sulle vette per raggiungere l’Oceano Pacifico. Le carrozze Anni 50 rappresentano un vero tuffo nel passato per gli amanti del vintage.

9. TranzAlpine, in carrozza con una guida audio come al museo

Fra le rotte più belle del mondo c’è spazio anche per la TranzAlpine, tratta ferroviaria che in Nuova Zelanda collega la città di Christchurch a Greymouth, sull’Isola del Sud. Occorrono circa quattro ore e mezza per percorrere i 224 chilometri del tragitto, ma il tempo passa velocemente grazie ai numerosi servizi a bordo. Presente una carrozza a cielo aperto per respirare la fresca aria di montagna oltre a una guida audio in inglese che spiega e racconta gli aneddoti storici salienti della regione.

10. Il Trenino Giallo, la tratta ferroviaria che attraversa i Pirenei francesi

Un percorso di appena 63 chilometri sui Pirenei permette alla Francia di trovare un posto nella lista. Tra strette gole e profonde valli è possibile viaggiare a bordo del Trenino Giallo o Metro dei Pirenei, mezzo che percorre binari costruiti a inizio 900 e il ponte Gisclard, l’unico sospeso sul territorio francese. In estate è possibile prenotare un biglietto su speciali carrozze a cielo aperto che offrono una splendida vista a 360 gradi sulla natura incontaminata.