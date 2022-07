Italia, ecco il piano d’emergenza se la Russia ferma le forniture di gas

Con la Russia sempre più orientata verso la sospensione definitiva delle forniture di gas ai Paesi dell’Unione Europea, gli Stati membri corrono ai ripari. Da tempo i Paesi europei si stanno preparando all’eventualità di far fronte al blocco totale del gas naturale. L’Italia fa lo stesso e il piano per contrastare l’eventuale emergenza energetica sembra essere già pronto. La manovra studiata dal governo, che sta mettendo appunto ogni dettaglio, passerebbe dal maggior utilizzo delle centrali a carbone per produrre elettricità, con tanto di razionamento di gas alle industrie e a una politica di austerity sui consumi. In quest’ultimo caso, si punterebbe a risparmiare sull’illuminazione pubblica e a un sistema di riscaldamento più contenuto, almeno finché non si raggiungerà l’indipendenza energetica.

Le centrali a carbone

Proprio mentre le ultime centrali a carbone stavano per essere spente per sempre, in virtù di una nuova politica di salvaguardia dell’ambiente, è scoppiato il conflitto in Ucraina. L’invasione russa ha generato il caos energetico in ogni parte d’Europa e ora gli Stati europei hanno deciso di riaccendere le centrali. E così farà anche l’Italia, che attualmente ne ha sei in attività. Il loro processo di chiusura è stato interrotto e così, invece di dire addio al carbone entro il 2025, addirittura si provvederà ad aumentare la loro produzione di energia elettrica. Due sono in Sardegna e servono l’isola, mentre le altre sono a Venezia, Monfalcone, Civitavecchia e Brindisi.

Austerity sui consumi

Il piano di emergenza, però, non si ferma a questo aspetto. Sotto la lente del governo c’è la riduzione dei consumi, passando dall’illuminazione pubblica e dai riscaldamenti. In quest’ultimo caso, una misura è già scattata. Negli uffici pubblici, infatti, già dal primo maggio scorso e fino al 30 aprile 2023 non si potranno superare il limite di 19 gradi di inverno e 27 d’estate. E queste misure, che nel primo caso parlano di limite massimo e nel secondo minimo, potranno essere adottate anche nelle abitazioni e negli uffici privati. E poi si parla di un minor numero di ore d’accensione durante la giornata, oltre che di una diversa gestione dell’illuminazione pubblica. Spenti i lampioni sulla rete stradale cittadina ed extra-urbana. In questa norma rientrerebbero anche monumenti ed edifici storici da un certo orario in poi.

La sospensione del gas alle aziende energivore

Ma si continua. se il livello di crisi dovesse aumentare, il governo opterà per il taglio delle forniture per un periodo limitato alle industrie che consumano più energia. Si parla di cementifici, acciaierie, ceramica e vetro, solo per citarne alcuni. Si potrebbe ricorrere, però, alle riserve negli stoccaggi, cioè quelle accumulate in estate per essere rivendute in inverno. Per combattere la crisi energetica il governo ha stanziato 30 miliardi, che non saranno utilizzati soltanto per contenere gli aumenti delle bollette, ma anche per sostenere le imprese colpite.