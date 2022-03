Dove vedere la partita Montenegro – Italia di Under 21? Orario, arbitro e formazioni

Ripartire per far dimenticare l’amarezza di un popolo intero. A meno di 24 ore dal clamoroso tonfo della Nazionale di Roberto Mancini contro la Macedonia del Nord, che ci ha esclusi dal secondo Mondiale di fila, l’Under 21 di Paolo Nicolato scendono in campo contro il Montenegro. La gara, valida per le Qualificazioni ad Euro 2023, andrà in onda stasera 25 marzo alle ore 18,30 in diretta esclusiva su Rai2. L’Italia occupa al momento il secondo posto nel raggruppamento con 13 punti, uno in meno della capolista Svezia. Seguono Irlanda a quota 10, Bosnia con 8 e Montenegro con 7. Fanalino di coda il Lussemburgo con appena 1 punto. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

«Dovremo avere pazienza, ma non troppa», ha detto il ct in conferenza alla vigilia, dove ha anche puntato il dito contro il calcio italiano. «Occorre riflettere e discutere sull’utilizzo dei giovani. Se continuiamo così, dovremo pescare dalla Serie C o trovare oriundi». Diversi convocati della Nazionale Under 21 infatti giocano poco o niente con i club delle prime due categorie italiane. Vignato trova poco spazio a Bologna, Cancellieri ha un minutaggio ristretto ad Empoli, Colombo non è costante con la Spal. Una tendenza, quella a non favorire i giovani della Primavera, che poi si ripercuote anche sulla Nazionale maggiore. Arbitro del match sarà l’ungherese Balázs Berke, assistito dai connazionali Balázs Buzás e Theodoros Georgiou. Quarto uomo sarà invece Bence Csonka, mentre per le Qualificazioni Under 21 non è previsto il Var.

Montenegro – Italia Under 21, le probabili formazioni di stasera 25 marzo 2022 su Rai2

Qui Montenegro, unica punta per Vukotić

Il ct del Montenegro Under 21 Miodrag Vukotić dovrebbe optare contro l’Italia per un 4-2-3-1. Davanti al portiere Ivezic dovrebbe scendere il campo la coppia centrale formata da Stefan Milic e Obdradovic. Sulle corsie laterali invece fiducia a Pesukic e Raznatovic. In cabina regia invece con ogni probabilità di saranno Brnovic e Janjic, in supporto alla batteria di trequartisti con Vukcevic, Vukotic e Sijaric. Unica punta invece il numero 9 Kristovic.

Qui Italia, Nicolato punta sul tridente d’attacco

Nella bolgia del Gradski Stadion di Podgorica, Paolo Nicolato dovrebbe schierare il suo canonico 4-3-3. «Dopo 4 mesi di distanza, non mi sembra saggio cambiare», ha detto il ct dell’Under 21 alla vigilia. «L’equilibrio può giocare un ruolo fondamentale nella gara di oggi». Davanti al portiere Carnesecchi spazio dunque a Lovato e Viti, con Bellanova e Udogie sulle corsie laterali. Centrocampo a tre con il cagliaritani Rovella al fianco di Ricci e Portanova. Davanti invece fiducia al bolognese Vignato con Lucca, a secco con il Pisa da ottobre ma ancora prolifico in Nazionale, e al genoano Yeboah.

MONTENEGRO (4-2-3-1): Ivezic; Pesukic, Miic, Obradovic, Raznatovic; Brnovic, Janjic; Vukcevic, Vukotic, Sijaric; Kristovic. All.: Vukotić.

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Viti, Udogie; Rovella, Ricci, Portanova; Vignato, Lucca, Yeboah. All.: Nicolato.