Italia fuori dalle 25 mete europee più sicure, Viminale: «Nostri dati diversi»

European Best Destination, piattaforma di riferimento per tutti i viaggiatori interessati a girare il Vecchio Continente, ha stilato nelle scorse ore una sua personale classifica delle 25 mete europee più sicure da visitare. Purtroppo però nessuna delle città del nostro Paese è inclusa e il Viminale ha qualcosa da ridire nel merito della questione.

Mete europee più sicure: l’Italia è fuori

Il sito turistico ha spiegato sulle sue pagine online le modalità con cui questa speciale top 25 è stata stilata: le destinazioni sparse in giro per l’Europa hanno infatti dovuto presentare una specifica serie di caratteristiche che, a quanto pare, nessuna delle nostre città possiede. Qui il commento del sito nel merito della questione: «Oggi come oggi la sicurezza determina in gran parte dove potresti voler trascorrere le tue vacanze, quindi abbiamo selezionato per te tutte le destinazioni europee più sicure. Abbiamo trovato quelle destinazioni dove furto, tasso di criminalità e molestie sono al di sotto della media europea, rendendole in questo modo le destinazioni più sicure in Europa. L’unico problema che potresti incontrare è il desiderio di rimanere lì molto più a lungo del previsto».

In vetta a questa classifica si trova Basilea, in Svizzera. Subito dietro ci sono (in ordine) Ginevra, Varsavia, Lubiana, Vienna e Zurigo. Portogallo, Romania, Islanda e Croazia sono alcuni dei paesi che vantano almeno una loro città nel resto della lista. Ma niente Roma, Milano, Napoli, Firenze, Torino o Genova.

I malumori del Viminale: «I nostri dati sono diversi»

Una classifica, quella di EBD, che ha comprensibilmente fatto innervosire il Viminale che, alla luce delle informazioni fornite dal sito, si è sentito in dovere di controbattere. Secondo i dati forniti dal report pubblicato dal ministero dell’Interno a dicembre 2022, l’Italia sarebbe ancora oggi un luogo sicuro dove andare in vacanza.

European Best Destination ha a quanto pare preso in considerazione il tasso di furti o borseggi commessi da minori e delle violenze sessuali. Come riporta TgCom, però, l’istituzione riporta che «l’aumento di questi reati non è stato coì significativo da determinare un’esclusione rispetto alla classifica sulle 25 mete più sicure». Bisognerà attendere un nuovo report per capire dove sta la verità.