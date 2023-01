Italia, inizia l’era Adidas: come sono le nuove maglie della Nazionale

La nazionale di calcio dell’Italia ha svelato le sue nuove divise targate Adidas. Una grossa novità per tutti gli appassionati che aspettavano da tempo le nuove maglie. Sono stati presentati diversi modelli, tutti molto interessanti e con dettagli particolari.

Adidas drop their first Italy kits 🇮🇹🔥 pic.twitter.com/8TMosVsq3L — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2023

Le nuove maglie Adidas dell’Italia

Le nuove maglie «Home» e «Away» dunque quelle da usare per le partite in casa e in trasferta, sono state realizzate dall’Adidas mescolando elementi nuovi e tradizionali. Ad esempio, per il kit «Home» è del classico azzurro ma ha un effetto «Marmo» che è stato ricavato attraverso un prezioso lavoro manuale. Inoltre, sono presenti piccoli dettagli tradizionali dell’Italia come il tricolore sulle spalle, realizzato con il logo delle tre strisce di Adidas. Ovviamente, non possono mancare le quattro stelle sul logo che rappresentano le quattro volte che l’Italia ha trionfato al Mondiale.

Per quanto riguarda il kit «Away» il colore principale scelto dagli stilisti è quello «Off-White». A impreziosire la maglia ci pensano delle venature in blue navy e oro. Anche in questa maglia sono presenti dettagli tradizionali come il tricolore.

Le parole di Gravina sulle nuove maglie

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha voluto commentare le nuove maglie dell’Italia realizzate da Adidas. Le sue parole sono state: «Oggi entriamo in una nuova era e siamo orgogliosi di farlo con Adidas, che ha interpretato al meglio e in chiave moderna la passione e la tradizione della maglia Azzurra».

Gravina ha poi aggiunto: «Da 113 anni, le Nazionali italiane di calcio rappresentano un simbolo di valori e di stile in tutto il mondo, l’Azzurro è un patrimonio nazionale che travalica lo sport perché trasmette sentimenti che uniscono persone diverse per età, genere e ceto sociale. Le Azzurre e gli Azzurri rappresentano un forte elemento identitario, che valorizzeremo al meglio con questa nuova partnership».