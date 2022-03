Dove vedere Italia – Macedonia del Nord dei Playoff Mondiali: canale TV, orario, formazioni, arbitro della partita

Il momento della verità è giunto, ora non si può più sbagliare. L’Italia scende in campo al Renzo Barbera di Palermo contro la Macedonia del Nord per la semifinale dei Playoff Mondiali in Qatar 2022. In palio un posto nella finale del 29 marzo, dove ci sarà la vincente di Portogallo – Turchia. Il match di stasera 24 marzo andrà in onda, in diretta alle 20,45, su Rai1. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

«Andremo ai Mondiali e li vinceremo». Così il ct della Nazionale Roberto Mancini ha caricato l’ambiente alla vigilia di uno degli appuntamenti più importanti in assoluto. «Non abbiamo avuto molto tempo per preparare la partita, ma sappiamo cosa dobbiamo fare». L’obiettivo è non ripiombare nell’incubo di poco più di quattro anni fa, quando nel novembre 2017 la Svezia eliminò l’Italia dai Mondiali di Russia dopo il match di San Siro. «Non siamo al livello dell’Italia, ma ce la metteremo tutta», ha detto alla vigilia il ct macedone Milevski. «Ogni gara è a sé, tutto può succedere». Arbitro di Italia – Macedonia del Nord sarà il francese Clement Turpin, assistito dai connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore. Quarto uomo sarà Benoit Bastien, mentre al Var siederanno Jerome Brisard e Delajod Willy.

Playoff Mondiali, Italia – Macedonia del Nord: le probabili formazioni di stasera 24 marzo 2022 su Rai1

Formazione Italia, difesa inedita per Mancini

Emergenza in difesa per l’Italia di Roberto Mancini, che per i Playoff Mondiali dovrà fare a meno dei quattro titolari a Euro 2020. Out infatti Spinazzola, che non ha ancora recuperato dall’infortunio in estate, e Di Lorenzo. Il terzino del Napoli ha accusato un problema nell’ultimo match di campionato e sarà fuori almeno un mese. Non al meglio ancora gli juventini Bonucci e Chiellini, che quindi non verranno rischiati prima della finale. Davanti a Donnarumma ci sarà l’inedita coppia Mancini – Bastoni, con Florenzi a destra ed Emerson a sinistra. Nessun dubbio invece per quanto riguarda gli altri reparti. A centrocampo ci saranno Verratti, Jorginho e Barella, mentre davanti spazio al tridente Berardi, Immobile e Insigne.

Formazione Macedonia del Nord, out Elmas, dentro Trajkovski

Orfana di Goran Pandev, che ha ormai annunciato il suo addio alla Nazionale, la Macedonia del Nord dovrà anche fare a meno di due volti noti del calcio italiano. Contro l’Italia non ci saranno infatti il napoletano Elmas, assente per squalifica, e l’attaccante dell’Udinese Nestorovski che in passato ha giocato al Barbera con la maglia del Palermo. A caccia del pass per i Mondiali in Qatar, davanti al portiere Dimitrievski ci saranno Velkovski e Musliu, con Stefan Ristovski e Alioski sulle corsie laterali. In cabina di regia agirà con ogni probabilità Bardhi, con Ademi e Nikolov ai suoi fianchi nel ruolo di mezzali. In attacco spazio al tridente con Milan Ristovski al centro, Churlinov a sinistra e l’ex Palermo Trajkovski a destra.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Ademi, Bardhi, Nikolov; Churlinov, M. Ristovski, Trajkovski. Ct: Milevski.