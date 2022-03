Italia-Macedonia del Nord: come i giornali stranieri hanno commentato la sconfitta azzurra

Niente mondiale per la seconda volta consecutiva. Incapace di segnare alla Macedonia del Nord, l’Italia guarderà il torneo del Qatar dalla poltrona. Colpa del gol incassato a Palermo dall’ex rosanero Trajkovski, ma soprattutto di una squadra i cui limiti in fase offensiva sono apparsi evidenti. Adesso come già accaduto per la competizione russa partiranno i processi, eppure la sostanza non cambierà con gli Azzurri campioni d’Europa e paradossalmente esclusi dalla kermesse iridata. L’ultima occasione in cui vi hanno preso parte era il 2014, in Brasile, e fu un altro disastro. Fuori al primo turno, come in Sudafrica quattro anni prima. Dal 2006, anno della vittoria in Germania, insomma il Mondiale è diventato una maledizione. Ma fermarsi alla sfortuna sarebbe esercizio disonesto. L’Italia è arrivata seconda in un girone mediocre in cui ha perso punti con Bulgaria, Irlanda del Nord e Svizzera, consegnando agli elvetici il biglietto per Doha e vedendosi costretta a disputare i play off.

Come i giornali portoghesi hanno raccontato la sconfitta dell’Italia

Un sorteggio sfortunato in caso di vittoria ieri l’avrebbe posta in trasferta davanti al Portogallo di Cristiano Ronaldo. La partita ovviamente non si disputerà mai. A Lisbona voleranno i balcanici, mentre agli Azzurri toccherà fare i conti con un’amarezza enorme. I lusitani ovviamente ringraziano. «Deus Existe», titola il quotidiano Record. In primo piano c’è Cristiano Ronaldo, ma il doppio senso appare evidente. Nettamente favorito contro la Turchia, effettivamente poi battuta 3-1, il Portogallo martedì si troverà davanti i macedoni. E se è vero che i miracoli accadono, sono rari e difficilmente si ripetono due volte. Riferimento religioso anche per A Bola. «Todos os santos ajudam», titolano. Tradotto: «Tutti i santi aiutano», segno di neppure il tifoso più ottimista si aspettasse un epilogo del genere.

Disastro Italia, i giornali spagnoli commentano la partita degli Azzurri

I giornali stranieri che in estate tessevano le lodi dei ragazzi di Mancini, oggi usano toni diversi. «Italia Fuera del Mundial» dice Marca, aggiugendo: «La Macedonia del Nord è la gran sorpresa, i campioni d’Europa non saranno in Qatar, era già successo nel 2018». Ancora più esplicito El Pais: «Disastro mondiale dell’Italia». Per Mundo Deportivo siamo «a la calle», «in mezzo a una strada».

Italia silurata, la rivincita inglese sui giornali d’Oltremanica

Non sono più leggeri in Francia. «L’Italie perdue dans le desert», titola L’Equipe inquadrando uno sconsolato Verratti, mentre due calciatori macedoni si abbracciano. E gli inglesi contro cui lo scorso luglio l’Italia ha brindato al titolo Europeo nella trasferta di Wembley parlano di «Azzurri storditi (stun)» contro dalla Macedonia. A scriverlo è la Bbc, mentre il Guardian da più spazio alla vittoria del Galles sull’Austria, salvo poi descrivere come drammatico il finale che è costato all’Italia l’esclusione dal prossimo mondiale. «Get the boot» (silurata) è l’Italia del Sun. La Bild propone Joao Pedro con le mani tra i capelli, titolando: «Fa molto male», con tanto di punto esclamativo e proponendo il quesito più gettonato delle ultime ore: «Mancini deve andare adesso?» L’impressione è che non ci vorrà molto per svelare l’arcano.