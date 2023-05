Italia Loves Romagna, quali cantanti ci saranno a Campovolo: da Blanco a Zucchero

Italia Loves Romagna è il grande concerto-evento creato per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. La manifestazione si terrà il 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

Italia Loves Romagna

«Gli obiettivi sono due», ha spiegato il sottosegretario al Ministero della Cultura Gianmarco Mazzi, «raccogliere più fondi possibili e lanciare un invito a trascorrere le vacanze dell’estate 2023 in Romagna per portare vita e aiutare quello splendido territorio a risollevarsi».

I biglietti per Italia Loves Romagna saranno disponibili in prevendita dalle ore 11 di martedì 30 maggio sui circuiti TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket. Per l’occasione, gli organizzatori hanno aperto anche una pagina Instagram ufficiale dove sarà possibile avere ulteriori informazioni in vista dell’evento.

Un concerto che ricorda Italia Loves Emilia del 2012, l’iniziativa realizzata per sostenere i terremotati dell’Emilia-Romagna a quattro mesi dal tragico evento. Pochi giorni fa diversi amministratori locali, tra cui i presidenti della Provincia di Ravenna e del nuovo circondario Imolese, il sindaco della Città metropolitana di Bologna e i presidenti delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini avevano lanciato l’idea di un altro concerto benefico dando cosi impulso all’organizzazione dell’evento.

Oltre a questo, il 5 agosto prossimo si dovrebbe tenere anche il Music Valley-Romagna Mia, Live Charity Concert presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. La prima artista che ha già aderito è Laura Pausini.

I cantanti ospiti

Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. Sono questi i nomi degli artisti che hanno aderito alla manifestazione. Non è escluso però che, nei prossimi giorni, altri grandi cantantk si aggiungano alla lista.

A Italy Loves Emilia avevano partecipato Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Jovanotti, Litfiba, Fiorella Mannoia, Negramaro, Nomadi, Renato Zero e Zucchero.