Italia, una maglia per Vialli nella partita contro l’Inghilterra

L’Italia affronterà l’Inghilterra al Diego Armando Maradona di Napoli indossando una maglia speciale in onore di Gianluca Vialli. Gli azzurri hanno voluto in questo modo omaggiare il campione scomparso il 6 gennaio 2023 a causa di un male incurabile.

La maglia della nazionale per Gianluca Vialli

La maglia che l’Italia indosserà nella sfida per le qualificazioni europee contro l’Inghilterra è davvero speciale. Infatti all’interno del colletto della nuova divisa azzurra targata Adidas, esordio assoluto per il brand tedesco, c’è una bella scritta che recita «Luca Azzurro per sempre». Si tratta di un messaggio piccolo ma che esprime tutto l’affetto e l’amore che la nazionale ha sempre provato per l’ormai defunto campione.

L’annuncio della FIGC e le parole del CT Mancini

La FIGC aveva annunciato sul suo sito ufficiale l’iniziativa per ricordare Gianluca Vialli. Infatti, in un comunicato si leggeva: «Nella gara tra Italia e in Inghilterra, la Nazionale azzurra scenderà in campo con una maglia speciale, nella quale sarà inserito un ricordo per Gianluca Vialli, capodelegazione della Nazionale scomparso lo scorso 6 gennaio, lasciando un vuoto enorme nella grande famiglia Azzurra, nella quale, dopo esserne stato protagonista da calciatore, era diventato un esempio, un punto di riferimento fuori dal campo e un amico per tutti i componenti della squadra e dello staff». Una situazione simile si era già verificata nel marzo del 2018 quando la nazionale aveva voluto ricordare Davide Astori. Anche il CT Roberto Mancini ha voluto ricordare Gianluca Vialli. Le sue parole a questo proposito sono state: «La partita contro l’Inghilterra sarà la prima senza Luca, sarà un’emozione molto grande. Io ho avuto la grande fortuna di averlo prima come compagno di squadra e poi averlo al mio fianco nel mio lavoro in Nazionale; voi inglesi avete avuto la fortuna di averlo a giocare a Londra. È un grande dispiacere per tutti noi ma sappiamo anche che le persone come Luca sono immortali e sarà sempre con noi».