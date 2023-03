Italia-Inghilterra, la disastrosa esibizione di Ellynora prima della partita

Il cammino dell’Italia verso Euro 2024 è iniziato malissimo. Chiamati a sfidare l’Inghilterra, gli Azzurri del ct Mancini hanno infatti subito una sconfitta per 1-2 sul terreno del “Diego Armando Maradona” di Napoli (unica nota lieta la rete dell’oriundo Retegui), ma anche per i calciatori inglesi è stata dura, almeno all’inizio, vista – anzi ascoltata – l’esecuzione dell’inno nazionale God Save the King da parte di Ellynora, prima del fischio d’inizio.

Wow. Got to be the worst national anthem performance I’ve ever watched 😭 #ITAENG pic.twitter.com/LYiev3KcGl — Kyle Gacheru (@KyleGacheru) March 23, 2023

Imbarazzo in campo, critiche sui social e da parte della stampa

I giornali britannici parlano di «massacro», «omicidio», «disastro» per quanto visto prima di Italia-Inghilterra. La performance di Ellynora, che ha mancato la nota di apertura dell’inno forse per problemi in cuffia (la telecamera ha ripreso la cantante sistemarsi l’auricolare con nervosismo), è andata avanti poi pure peggio, tra i fischi del pubblico. Le inquadrature hanno catturato le espressioni dei giocatori inglesi tra campo (Bellingham appariva quasi divertito) e panchina: evidenti imbarazzo e sorpresa per un inno eseguito male, che si sentiva a malapena. Le critiche più feroci per Ellynora sono però arrivate dai social. «Chiunque tu sia che stai cantando l’inno nazionale per l’Inghilterra, sei imbarazzante», ha scritto un utente. La versione di Ellynora, per un altro, è stata la «peggiore in assoluto mai ascoltata». L’inno nazionale italiano è stato cantato da Gigi D’Alessio con la partecipazione di Clementino: per i due invece applausi.

Nel 2021 ha rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest

Nata nel 1994 a Roma ma di origini napoletane, Ellynora ha iniziato a studiare canto a 14 anni. Successivamente si è trasferita prima a New York, dove ha studiato danza e recitazione, e poi a Los Angeles, debuttando con il suo primo singolo Risk My Life. Nel 2018 ha partecipato ad Amici Casting, senza però riuscire ad accedere al talent show di Maria De Filippi. Nel 2021 ha invece rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest, presentando ad Alicante il brano Zingara. Nel 2023 ha partecipato alla seconda edizione di Una Voce per San Marino.