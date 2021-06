Italia-Galles finisce 1 a 0. Ancora una vittoria per gli Azzurri che finora all’Europeo non hanno subito gol. Questa volta l’uomo partita è stato Matteo Pessina (39′) dell’Atalanta. Gli uomini di Mancini primi del girone. Il match visto da Twitter.

(La stella del Galles manca l’occasione del pareggio al 76′)

— The JackaL (@_the_jackal) June 20, 2021

Mitico il terzino del Galles che non batte la rimessa laterale ma introduce la touche. #ItaliaGalles

E TUTTA L'ITALIA ESULTA CHIEDENDOSI "MA CHI E' PESSINA? VABBE' NON IMPORTA" #ItaliaGalles

Quando allenavo i pulcini della Dominante di Monza lui era già nelle giovanili tra i professionisti, come altri passati da quella società. Però, nella presentazione delle stagioni, veniva sempre preso ad esempio. Splendido giocatore, grande ragazzo. #Pessina #ItaliaGalles pic.twitter.com/xhbhjRsJoM

📋 Gli #Azzurri dominano la prima frazione di gara e passano in vantaggio meritatamente. #Azzurri #Nazionale #ITAWAL #Euro2020 pic.twitter.com/QYPAnX6Rqw

Quando vai all’estero e cerchi di non farti riconoscere #ITAWAL pic.twitter.com/L822DNgFDz

(si sono inginocchiati come il Galles solo sei azzurri: Belotti, Pessina, Chiesa, Bernardeschi, Emerson e Toloi).



(Chi non si è inginocchiato ha perso un'occasione per essere altro, oltre che semplice calciatore). #ITAWAL #ItaliaGalles #EURO2020 pic.twitter.com/dd29mlkKVi

Black lives matter anche in Italia.

Sarebbe stato bello vedere tutti gli azzurri in ginocchio prima del fischio d'inizio #ItaliaGalles

"Marchisio":

Perchè "c'è libertà di scelta ma era meglio vederli tutti inginocchiati"

Is the new

"Siamo un popolo di merda"#BlackLivesMatter #EURO2020 #ItaliaGalles #ITAWAL pic.twitter.com/RfNTYMEsrj

— Perché in tendenza ? (@TendenzaPerche) June 20, 2021