Italia-Francia, telefonata tra Mattarella e Macron: «Piena collaborazione»

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha avuto una telefonata con il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. Nel corso del colloquio, giunto dopo giorni di braccio di ferro tra i rispettivi stati, entrambi hanno affermato la grande importanza della relazione tra i due paesi.

Telefonata tra Mattarella e Macron

La notizia della telefonata tra i due omologhi è stata resa nota con un comunicato congiunto diffuso dalla due presidenze e disponibile sul sito del Quirinale e su quello dell’Eliseo. Una nota in cui si legge che i due capi di stato hanno «condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell’Unione Europea».

Un intervento che arriva dopo le tensioni esplose tra Italia e Francia sul tema immigrazione. Solo poche ore prima il portavoce dell’Eliseo Olivier Veran era tornato ad accusare il nostro paese di non aver mantenuto gli impegni sul tema: «L`Italia ne esce perdente perché normalmente dispone di un meccanismo di solidarietà europea». Un’accusa che il governo aveva ribaltato al paese d’Oltralpe sostenendo che era stato lui a non rispettare gli accordi sul ricollocamento dei migranti.

Oggi il vertice tra i ministri degli Esteri

Il colloquio telefonico tra Mattarella e Macron potrebbe avere un immediato riflesso sul vertice odierno tra i ministri degli Esteri dei paesi membri in programma a Bruxelles. Nonostante i due presidenti non abbiano trattato direttamente dei singoli dossier, hanno comunque compiuto un passo di distensione importante e hanno ribadito che, se sulle politiche si può discutere, l’amicizia tra i due paesi dovrebbe rimanere salda. Resta ora da capire come i singoli governi decideranno di interpretare l’intervento congiunto e se questo riuscirà a far tornare la dialettica tra i due esecutivi su binari meno polemici. Intanto, il presidente francese e la premier Giorgia Meloni sono impegnati al G20 di Bali.