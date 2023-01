Italia-Francia, l’indiscrezione: 700 missili per l’Ucraina

Italia e Francia avrebbero concordato l’acquisto congiunto di 700 missili Aster-30 del valore di due miliardi di euro per il sistema di difesa aerea Mamba Samp/T, che potrebbe essere inviato in Ucraina. Lo scrive il giornale francese L’Opinion, specificando che l’accordo sarebbe stato concluso in occasione dell’incontro a Roma tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e l’omologo transalpino Sebastien Lecornu. I missili Aster 30, che possono essere utilizzati sia da unità navali che da lanciatori terrestri, servono principalmente per la difesa antiaerea. Hanno una gittata di 120 chilometri e sono prodotti dal consorzio italofrancese Eurosam. La Difesa ha però smentito quanto riportato dal giornale francese.

Russia, Medvedev attacca Crosetto

In attesa di conferme sull’accordo tra Italia e Francia, l’ex presidente della Russia Dmitry Medvedev (oggi numero due del Consiglio di sicurezza russo) ha attaccato Crosetto su Telegram: «Il ministro della Difesa italiano ha definito la fornitura di veicoli blindati e altre armi all’Ucraina un modo per evitare la Terza guerra mondiale: uno sciocco raro». Secondo Medvedev «difendere un’Ucraina che nessuno vuole in Europa non salverà il vecchio mondo decrepito da eventuali ritorsioni. In secondo luogo, se dovesse scoppiare una terza guerra mondiale, non si tratterebbe di carri armati e nemmeno di jet da combattimento: in quel caso sicuramente tutto andrebbe in macerie». E poi: «Cosa aspettarsi da un imprenditore con un’istruzione superiore incompiuta e dai suoi stupidi vicini, che durante la pandemia si ubriacavano proprio sul posto di lavoro, al numero 10 di Downing Street?», riferendosi prima a Crosetto (che non ha terminato l’università) e poi al Regno Unito.

La risposta del ministro della Difesa

La risposta di Crosetto non si è fatta attendere. «Probabilmente ha ragione il Vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Medvedev, noto per la sua saggezza e la sua obiettività, nel definirmi “uno sciocco raro”», si legge in una nota. «Ha “ragione” Medvedev perché, nonostante ciò che lui o l’Ambasciatore russo in Italia possono cercare di fare, insinuare e premere per farmi cambiare idea, diffondendo fake news sulla Difesa italiana o attacchi personali di bassa lega, io mi ostino a pensare che sia giusto aiutare una nazione aggredita senza alcuna ragione e alcun motivo, come l’Ucraina, a difendere le proprie città, il proprio popolo e la propria esistenza. Sarei stato pronto a farlo anche per il popolo russo, a parti invertite».

Secondo l’intelligence di Kyiv la Russia starebbe preparando per il 24 febbraio, data che segna un anno esatto dall’inizio dell’invasione, una nuova ondata di offensive contro l’Ucraina.