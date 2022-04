Dall’Italia alla Francia, i 10 resort con le piscine naturali più belle in Europa

Non c’è niente di meglio che rilassarsi a bordo piscina, magari con un fresco cocktail in mano mentre nel cielo splende il sole. Ancora meglio se si tratta di vasche naturali. Con l’espressione, ricorda il Guardian, ci si riferisce a piscine in cui sabbia e piante acquatiche fungono da filtro naturale per l’ossigenazione e la pulizia dell’acqua, senza l’utilizzo di sostanze chimiche e dispositivi artificiali. La nuova guida The Green Traveler ha scelto le 10 più belle d’Europa, selezionando anche l’Italia al fianco di Francia e Spagna. Ecco prezzi e offerte.

Dall’Italia alla Francia, le 10 piscine naturali più belle in Europa

1. Il Paluffo, Toscana (Italia), la piscina naturale sulla colline del Chianti

«Una classica tenuta fra gli uliveti e i vigneti». Così il Guardian ha presentato Il Paluffo, complesso di lussuose villette e b&b nei pressi di un edificio del XV secolo in Toscana. Ecosostenibile, si alimenta grazie a una speciale combinazione di biomassa ed energia solare proveniente da una vicina stazione. La piscina naturale della zona offre una splendida vista su San Gimignano, Certaldo e Siena, oltre che sulle colline del Chianti. La villa principale, decorata con affreschi del Settecento, dispone di quattro camere doppie, mentre altri quattro appartamenti possono ospitare da quattro a sei ospiti ciascuno. Il prezzo è di 238 euro per due persone e due notti in b&b, mentre sale a 357 euro per due notti in un bilocale.

2. Orion B&b, Provenza (Francia), vacanza nella natura lontano dal caos

Di fronte al villaggio medievale di Saint Paul de Vence, nell’entroterra della Costa Azzurra francese, si trova invece Orion b&b. La struttura vanta numerose recensioni positive da parte dei media transalpini che ne hanno elogiato l’eleganza e la peculiarità delle case sugli alberi in legno di cedro. Situato lontano dal caos cittadino, il b&b offre una tranquilla vacanza all’insegna di silenzio e relax. Fra le opzioni disponibili spiccano le sessioni di yoga, le colazioni a bordo piscina e i massaggi. Il prezzo è di 1400 euro per una permanenza settimanale di due adulti e due bambini.

3. Love2Stay, Shropshire (Regno Unito), kayak e ciclismo nel cuore dell’Inghilterra

Le colline dello Shropshire, nel Regno Unito, ospitano una delle più grandi piscine naturali pubbliche del Paese, oggi parte della tenuta Love2Stay. Il filtraggio naturale è opera di un giardino di canne, che offrono acqua ideale per una nuotata al mattino o la sera, mentre ci si rilassa dopo le tante attività a disposizione. I clienti possono infatti fare kayak, ciclismo, tiro con l’arco e paddleboarding. Il prezzo è di 125 sterline, poco meno di 150 euro, a notte per cinque persone.

4. Le Camp, Occitania (Francia), relax e avventura nel bosco di Varen

Poco più di 1200 euro è invece il prezzo settimanale, per due adulti e due bambini, a LeCamp, nella regione francese dell’Occitania. La struttura si trova nel bosco di querce di Varen e si affaccia sulla vallata dell’Aveyron nel sud-ovest della Francia, offrendo un ambiente rilassante ma allo stesso tempo stimolante. È possibile prenotare una delle sette camere situate nei pressi di una grande piscina naturale di 20 metri, ognuna delle quali offre aree ristoro private e una spa all’aperto per godere della tranquillità della natura. La struttura fornisce agli ospiti anche personali biciclette, in modo da muoversi liberamente lungo i sentieri.

5. Muxima, Algarve (Portogallo), il rifugio bohémien con piscina naturale

Un rifugio bohémien nel cuore del Portogallo. Così il Guardian presenta Muxima, nella regione di Algarve, una struttura ricavata da un’ex fattoria. Di ispirazione nordafricana, presenta sette camere alimentate a energia solare nei pressi delle spiagge sabbiose della zona, ideali per i surfisti dato che offrono onde stimolanti ma non eccessivamente alte. I funzionari della struttura tengono lezioni mattutine di yoga presso una piscina naturale filtrata con canne e buffet con pietanze biologiche e a chilometro zero. Il prezzo è anche il più modesto delle strutture finora citate, dato che bastano 100 euro a notte per due persone.

6. Le Mas de Sarbon, Ardèche (Francia), piscina naturale con vista sulle montagne

Tornando in Francia, stavolta però nella regione sud-est di Ardèche, è possibile prenotare una vacanza a Le Mas de Sarbon. La struttura, green e moderna, vanta quattro stanze nei pressi di una piscina naturale con vista sulle montagne. Per chi non vuole solo rilassarsi sulle amache è possibile prenotare un’escursione in kayak o canoa oppure imparare ad arrampicarsi sulle rocce. Divertimento assicurato anche per i bambini che possono divertirsi ed esplorare i giardini con verdure, frutta fresca e fiori. Il prezzo non è proprio accessibile, dato che una settimana ha un costo di 2800 euro per un massimo di otto persone.

7. Can Martì, Ibiza (Spagna), la casa colonica con menù bio

Ibiza è celebre per la movida estiva e i party sulla spiaggia, ma offre un campionario di proposte molto più vasto. La guida The Green Traveler ha selezionato Can Martì, affascinante casa colonica di 400 anni a conduzione familiare nel nord dell’isola, a 10 minuti di cammino da St Joan. Dispone di sei camere da letto, alcune con terrazza personale sul tetto, ed è vicina alle spiagge bianche lontane dalla folla cittadina. Il menù offre colazioni biologiche ricche di ingredienti a chilometro zero, da gustare comodamente a bordo della piscina naturale purificata grazie all’azione di pini, ginepri, uva e carrubi. Il prezzo è di 231 euro a notte per due persone.

8. The Scarlet Hotel, Cornovaglia (Regno Unito), sabbia dorata sulle coste britanniche

Vasche idromassaggio e saune in legno affiancano la piscina naturale in un canneto dello Scarlet Hotel, nella Cornovaglia britannica. Situata sulla costa settentrionale della regione a ovest dell’Inghilterra è circondata da sabbia dorata e acque in grado di temprare anche il fisico più affaticato. Munita di un ristorante interno, il menù presenta ingredienti biologici per tutti i gusti. Il Guardian suggerisce un frizzante Camel Valley con molluschi freschi ed erbe marine. Il prezzo è di 255 sterline (304 euro) a notte per due persone.

9. Chaumarty, Pirenei (Francia), gli eco-cottage con piscina e spazi per bambini

Iris, ninfee e papiri fiancheggiano la piscina naturale di Chaumarty, a sud di Tolosa. Qui è possibile prenotare un posto in uno dei due eco-cottage della struttura, alimentati con energia rinnovabile. Presenti anche due altre aree acquatiche più piccole per i bambini con trampolino per i tuffi e livello dell’acqua più basso. Chaumarty vanta anche un’ampia terrazza attigua alla piscina naturale dove poter stendere i panni bagnati e ammirare lo splendido panorama dei Pirenei. Il prezzo è di 770 euro a settimana per sei persone.

10. Mas Ardèvol, Catalogna (Spagna), il miglior tepore contro la calura estiva

Nelle verdi colline sopra Porrera, in Spagna, si trova invece Mas Ardèvol, una delle migliori strutture della Catalogna. Soprattutto durante la calura estiva, la piscina naturale della struttura grazie anche alla fitta vegetazione di uliveti che la circonda è un rimedio efficace. Al ristorante dominano la cucina tradizionale e i prodotti di stagione. Il Guardian e la guida The Green Traveler consigliano asparagi in primavera, frutta in estate e funghi con mandorle in autunno. Per gli ospiti delle cinque camere da letto sono disponibili anche percorsi spa e benessere. Il prezzo è di 92 euro a notte per due persone.