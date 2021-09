Italia, dopo il pareggio con la Svizzera, ecco come può qualificarsi ai Mondiali di Qatar 2022

Uno scialbo 0-0, un rigore sbagliato, tante occasioni sprecate. L’Italia ha pareggiato con la Svizzera sabato sera e le ha consegnato la possibilità di andare in testa al girone del Gruppo C. La squadra guidata da Mancini è in testa con 11 punti, mentre gli elvetici inseguono con 7. Ma attenzione: la Svizzera ha giocato due partite in meno e può ancora andare in testa al girone.

Italia: che cosa serve per qualificarsi ai Mondiali

Dunque, se la Svizzera dovesse vincere entrambe le partite che le mancano si ritroverebbe in testa con 13 punti. E dovrebbe poi sperare di avere la meglio sugli Azzurri o di strappare un altro pari nella sfida del prossimo 12 novembre.

Italia: i prossimi incroci

Dunque mercoledì 8 settembre l’Italia sfiderà la Lituania (ultima del girone con 0 punti) mentre la Svizzera farà visita all’Irlanda del Nord che ha 4 punti ottenuti in 3 partite. A ottobre, mentre l’Italia sarà impegnata nelle fasi finali di Nations League, la Svizzera recupererà le due partite. La prima, il 9 ottobre, in casa con l’Irlanda del Nord, la seconda in Lituania tre giorni dopo.

Italia: il 12 novembre lo scontro finale

Ma la partita più attesa è ovviamente quella del 12 novembre prossimo, quando l’Italia ospiterà la Svizzera. Ipotizzando che da qui ai prossimi due mesi entrambe le compagini vincano tutte le partite, sarà la sfida decisiva per decidere il primato del girone. Anche perché il 15 novembre, mentre gli Azzurri si recheranno in Irlanda del Nord, la Svizzera ospiterà la Bulgaria.

Italia: perché è importante vincere il girone

Non va dimenticato che chi vince il girone strappa direttamente il pass per i mondiali. L’Europa ha diritto complessivamente a 13 posti: 10 appunto in modalità diretta e 3 che verranno fuori dagli spareggi che coinvolgeranno le seconde classificate. A queste si aggiungeranno anche le due migliori vincitrici della Nations League, qualora non dovessero arrivare nei primi due posti dei gironi di qualificazione. Le 12 nazionali si scontreranno in tre gruppi, ognuno con semifinale e finale in partita secca. Le tre vincitrici andranno al mondiale.