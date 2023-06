Italia, fanno discutere i 23 convocati di Mancini per la Nations League

Fanno discutere, ancora una volta, le convocazioni del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, che dopo l’Europeo vinto nel 2021 sembra aver perso un po’ il tocco magico, a partire dalla grave mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale 2022 in Qatar. Gli azzurri si ritrovavano per disputare le fasi finali della Nations League. La prima partita è in programma in Olanda il 15 giugno contro la Spagna e, in caso di vittoria, ci tocca il 18 giugno a Rotterdam la vincitrice dell’altra semifinale, quella tra Croazia e Olanda. Se l’Italia dovesse perdere contro gli spagnoli, invece, giocherebbe la finale per il terzo posto contro la perdente dell’altra semifinale. Ma a tenere banco, prima ancora dell’eventuale cammino, sono i nomi scelti per affrontare queste sfide.

I convocati di Mancini per la Nations League

Partiamo col dire che sono 23 i calciatori dell’Italia convocati, scremati da una precedente selezione più ampia. Tra i portieri ci sono Gianluigi Donnarumma del Psg, Alex Meret del Napoli e Guglielmo Vicario dell’Empoli. Nella lista dei difensori ecco quattro giocatori dell’Inter, impegnati nella finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City, ossia Matteo Darmian, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Francesco Acerbi. Completano il reparto difensivo Leonardo Bonucci della Juventus, Giovanni Di Lorenzo del Napoli, Leonardo Spinazzola della Roma e Rafael Toloi dell’Atalanta. A centrocampo ritorna Nicolò Zaniolo, che ha appena vinto il campionato turco con il Galatasaray, e sono presenti i centrocampisti della Roma Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini, Jorginho dell’Arsenal, Marco Verratti del Psg, Nicolò Barella dell’Inter e il 22enne Davide Frattesi del Sassuolo. In attacco conferme per l’oriundo Mateo Retegui del Tigre e per Wilfried Gnonto del Leeds insieme con Ciro Immobile della Lazio, Federico Chiesa della Juventus e Giacomo Raspadori del Napoli.

Chi sono gli esclusi da Mancini per le convocazioni

Mancini, come detto, ha dovuto tagliare alcuni calciatori precedentemente selezionati nella rosa dei pre-convocati. Sono saltati due calciatori della Juventus, cioè il difensore Federico Gatti e il centrocampista Manuel Locatelli. Tornano a casa anche Federico Baschirotto del Lecce, Alessandro Florenzi del Milan, Alessandro Buongiorno del Torino e soprattutto Mattia Zaccagni della Lazio. Nulla da fare per Domenico Berardi del Sassuolo, indicato tra i possibili convocati ma escluso dalla selezione finale a causa di un fastidio muscolare. Così facendo, Mancini non ha portato tre dei quattro giocatori italiani che sono riusciti a segnare più di 10 gol nell’ultimo campionato: cioè appunto Zaccagni, Berardi e Riccardo Orsolini del Bologna, nemmeno considerato. Solo Immobile – 12 gol, frenato da un’annata piena di infortuni – è stato chiamato tra i quattro più prolifici. Discutibile anche la decisione di non portare nessuno della seconda difesa meno battuta della Serie A, quella della Lazio di Maurizio Sarri: niente da fare per il portiere Ivan Provedel e per i difensori centrali Alessio Romagnoli e Nicolò Casale, oltre che per l’esterno Manuel Lazzari. L’eccessiva riconoscenza per il gruppo che ha vinto in modo rocambolesco l’Europeo sta facendo perdere la bussola al Mancio?