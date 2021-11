Italia, come funzionano i playoff e gli avversari da evitare

Niente da fare per l’Italia. Con lo scialbo 0-0 di Belfast e il contemporaneo 4-0 della Svizzera alla Bulgaria, a staccare il biglietto per Qatar 2022 sono stati gli elvetici. Alla nostra Nazionale rimangono i play-off, oppure gli spareggi, chiamateli come volete: fatto sta che l’ultima volta che ci siamo passati, a fine 2017, ci siamo fatti eliminare dalla Svezia. Ecco come funzionano e cosa deve fare l’Italia per qualificarsi al Mondiale.

Italia, cosa succede adesso

Ai playoff per Qatar2022 parteciperanno 12 nazionali, cioè le 10 arrivate seconde dei gruppi di qualificazione (come l’Italia) più le due migliori dell’ultima Nations League non qualificate attraverso i gironi di qualificazione. Queste nazionali saranno suddivise in tre raggruppamenti da 4 squadre, ognuno con due teste di serie e due non teste di serie, che si affronteranno in semifinali incrociate. Le due vincitrici accederanno poi alla finale, che, sempre in gara unica, deciderà chi andrà in Qatar. Da ognuno tre raggruppamenti, insomma, uscirà una nazionale qualificata al prossimo campionato del mondo.

Italia, testa di serie ai playoff

Le nazionali che si giocheranno Qatar 2022 agli spareggi sono: Italia, Portogallo, Svezia, Galles, Russia, Polonia, Macedonia del Nord, Scozia, Finlandia o Ucraina, Scozia, Olanda o Turchia o Norvegia (a seconda dei risultati di stasera). A queste si aggiungono Austria e Repubblica Ceca dalla Nations League. Le teste di serie sono determinate dal punteggio ottenuto ai gironi di qualificazione (ed eventualmente alla differenza reti): lo sono Portogallo e Scozia (17 punti), Italia e Russia (16), Svezia (15), una tra Polonia e Galles 14 punti.

Italia, il sorteggio e le avversarie da evitare

Il sorteggio per i raggruppamenti degli spareggi si terrà il 26 novembre a Zurigo. Le date delle semifinali sono già stabilite: 24 e 25 marzo 2022, mentre il 28 e il 29 marzo sono in programma le tre finali. Le teste di serie giocheranno in casa le semifinali. Per le finali sarà invece il sorteggio a determinare la sede dell’incontro. Essendo testa di serie, l’Italia potrà avere nel girone solo un’altra testa di serie: assolutamente da evitare il Portogallo di Cristiano Ronaldo e l’Olanda, se dovesse fallire il raggiungimento del primo posto. Occhio poi alla Polonia del bomber Lewandowski, così come alla Norvegia (se accede ai playoff) dello spauracchio Håland. Per quanto riguarda le nazionali sicuramente non teste di serie, per tradizione la più ostica sarebbe la Repubblica Ceca.