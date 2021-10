Nations League, Italia-Belgio: formazioni, orario e dove vedere la partita

«Non riesco a capire l’utilità della sfida contro l’Italia, arrivare terzi in Nations League non serve a nulla. Dobbiamo concentrarci per domenica anche se non so perché giochiamo: sarà un’amichevole». Il portiere belga Thibaut Courtois sarà stato drastico, ma in fondo non ha tutti i torti. Anzi. L’unico vero motivo per assistere alla partita (oltre al fatto che ovviamente la Serie A è ferma) è che la vittoria potrebbe dare una mano all’Italia in ottica ranking, per avere così un sorteggio più sereno al Mondiale in Qatar. Cosa che per il Belgio, invece, è già una certezza.

Italia-Belgio, conta per il ranking

Belgio primo nel ranking mondiale, Italia al momento quinta, con dietro Argentina, Portogallo e Spagna che spingono. Proprio le Furie Rosse hanno appena interrotto una striscia utile azzurra lunga tre anni. Nella prima urna del Mondiale 2022 saranno inserite le migliori sette squadre della graduatoria oltre al Qatar, Paese ospitante. Insomma, per loro amichevole, per noi no. Nel remake dei quarti di Euro 2020 (ma con posta in palio decisamente più bassa), complici infortuni e normale turnover i commissari tecnici Mancini e Martinez daranno spazio a chi ne ha avuto meno. Nel Belgio assenti Lukaku e Eden Hazard («Hanno avuto un sovraccarico muscolare», ha spiegato il ct belga), mentre nell’Italia dovrebbe giocare Raspadori in attacco, con Locatelli al posto di Jorginho in mezzo e Acerbi a guidare la difesa.

Italia-Belgio, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Locatelli, Pellegrini; Berardi, Raspadori, Chiesa.

Belgio (3-4-2-1): Mignolet; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Saelemaekers, Tielemans, Vanaken, Carrasco; De Bruyne, Trossard; Batshuayi.

Italia-Belgio, dove vedere la partita

Il match tra Italia e Belgio andrà in scena alle ore 15 all’Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play.