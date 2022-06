Italia – Argentina, stasera su Rai 1 la Finalissima: orario, arbitro e formazioni

Dopo la cocente delusione per la mancata qualificazione a Qatar 2022, è di nuovo tempo di Nazionale. Stasera 1 giugno, in diretta alle 20,45 su Rai1, andrà in scena la Finalissima, partita che mette contro i campioni degli Europei contro i vincitori della Copa America. Sul campo di Wembley ci saranno dunque l’Italia di Roberto Mancini e l’Argentina di Leo Messi per una sfida che promette spettacolo. In palio la Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa, trofeo ideato negli Anni 80 ma assente dal calendario ormai da tre decadi. L’ultima edizione fu vinta nel 1993 proprio dalla formazione albiceleste, che in campo aveva ancora il 10 per eccellenza Maradona. La partita sarà visibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

«Che emozione tornare qui, sarà incredibile giocare in nome di Maradona», ha dichiarato il ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini. «Questo match chiuderà un cerchio. Ripartiremo dai giovani, ma non posso costringere i club a farli giocare». La partita contro l’Argentina sarà l’ultima con la maglia azzurra per Giorgio Chiellini, che saluterà l’Italia dopo 117 presenze. «Chiudere ai Mondiali sarebbe stato bello, ma mi godo comunque il momento», ha detto il difensore toscano, che stasera dovrebbe partire titolare. Elogi alla nostra Nazionale anche dal ct argentino Lionel Scaloni, ex calciatore di Lazio e Atalanta. «L’Italia è stata esclusa dai Mondiali immeritatamente, ma capita a tutti. Saranno sicuramente bravi a ripartire». Arbitro della Finalissima sarà il cileno Piero Daniel Maza Gómez con assistenti i connazionali Christian Schiemann e Claudio Ríos. Quarto uomo sarà lo spagnolo Gil Manzano, mentre al Var siederanno Alejandro Hernández Hernández, Juan Martínez Munuera e Tiago Martins.

Italia – Argentina, le probabili formazioni della Finalissima stasera 1 giugno 2022 su Rai1

Qui Italia, l’ultima in azzurro per Giorgio Chiellini

La Finalissima di Wembley sarà l’ultima partita in Nazionale per Giorgio Chiellini. Il capitano, nonostante la mancata qualificazione a Qatar 2022, ha deciso che è giunto il momento dell’addio dopo 117 partite in maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di Mancini, ci sarà il compagno di sempre Bonucci, mentre sugli esterni agiranno uno fra Di Lorenzo e De Silvestri con Emerson nella linea davanti a Donnarumma. In mediana spazio per Jorginho con Barella e Pessina, dato che Verratti non dovrebbe farcela a recuperare in tempo. Nel tridente attacco, assenza pesante di Immobile, al cui posto dovrebbe giocare Belotti. Al suo fianco Bernardeschi e Raspadori, ma potrebbe fare anche il suo esordio il giovanissimo Gnonto.

Qui Argentina, con Messi c’è Lautaro Martinez, out Dybala

Per la partita contro l’Italia, il ct Scaloni intende schierare il miglior 11 possibile. L’obiettivo, come ha detto lo stesso allenatore, non è solo vincere la Finalissima ma impostare la squadra che volerà in Qatar a novembre. In porta ci sarà Emiliano Martinez, protetto dall’ex Atalanta Romero e Otamendi. Sulle corsie laterali spazio invece a Molina e Acuna. Centrocampo a tre con Guido Rodriguez in regia, Lo Celso interno sinistro e l’ex Udinese De Paul mezzala destra. In attacco invece ci sarà il talento di Leo Messi, al cui fianco agiranno l’interista Lautaro Martinez e Di Maria, in questi giorni accostato alla Juventus. Panchina invece per Paulo Dybala.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina, Bernardeschi, Belotti, Raspadori

ARGENTINA (4-3-3): E.Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Rodriguez, Lo Celso, Di Maria, Messi, Lautaro Martinez