Panificazione, Italforni di Pesaro ceduta al gruppo Waico

La chiamano arte bianca, ed è una delle tante eccellenze del Made in Italy che si sta imponendo sui mercati di tutto il mondo. Sono i due termini che mettono insieme l’ingegno italiano e la perizia artigianale del vecchio mestiere della panificazione. Naturalmente, come tutti i settori in espansione, anche quello questo è soggetto a continui processi di aggregazione che mirano a costruire realtà e gruppi sempre più competitivi. È da leggere in questo senso una delle ultime iniziative sul mercato, ossia la cessione della Italforni di Pesaro al gruppo Waico, operazione realizzata sotto la regia di Sri Group, il cui team guidato dal managing director Massimo Domini ha assistito in qualità di financial advisor esclusivo la famiglia Ricci, storica proprietaria di Italforni. In questo modo Sri Group si conferma leader di mercato nell’m&a delle Pmi nella fascia che va dai 10 ai 50 milioni di fatturato.

Waico è tra i leader italiani nel settore dei macchinari per pane, pizze e pasticcerie

Nella transazione, Italforni – società fondata alla fine degli Anni 70 e attiva nella progettazione e produzione di forni, principalmente per il mercato delle pizzerie artigianali – è stata valutata circa sette volte l’ebitda. L’azienda pesarese negli ultimi anni ha conseguito un significativo sviluppo del fatturato, facendo leva su una gamma di prodotti innovativi dal punto di vista tecnologico e dal marcato impatto estetico. A fine 2021 registrava ricavi per 9 milioni di euro, un ebitda margin adjusted del 25 per cento e una posizione finanziaria netta di oltre 2 milioni di cassa che è stata distribuita ai soci. L’azienda esporta oggi circa il 60 per cento del fatturato, in tutti i continenti. Andrea Ricci, figlio di uno dei fondatori e anima di Italforni, resterà alla guida operativa della società e reinvestirà in Waico attestandosi socio a oltre il 5 per cento del capitale ed entrando in cda. Waico è tra i leader italiani nel settore dei macchinari per pasticceria, panificazione e pizzeria artigianali controllato dal fondo di private equity Mindful Capital Partners.

Vitella, Starmix ed Effedue: aggregazione di tre importanti produttori

Le trattative tra le due realtà sono partite all’inizio dell’anno e si sono concluse rapidamente. Il fondo Mindful Capital Partners (ex Mandarin Capital Partners), sin dal suo ingresso nell’azienda vicentina, ha portato avanti una decisa strategia di aggregazione fondendo tre importanti produttori di macchine artigianali per l’arte bianca, Vitella, Starmix ed Effedue. La volontà di sviluppare una tecnologia ancora più efficiente nella gestione degli impasti lievitati e dei prodotti da forno, e più in generale delle attività nel settore bakery, ha spinto nel marzo 22 i fondatori dei tre marchi, già leader nel loro segmento di prodotto, a unirsi in una nuova società.

Il fatturato del gruppo per il 2022 passa da 26 a 37 milioni di euro

Prima dell’acquisto di Italforni, il gruppo Waico prevedeva di chiudere il 2022 con un fatturato di circa 26 milioni di euro. Che ora, con l’integrazione dell’azienda pesarese, diventeranno 37 milioni. Oltre al team di Sri Group, che ha gestito le attività di predisposizione della documentazione finanziaria, ricerca dell’investitore, negoziazione e sviluppo dell’operazione, la famiglia Ricci si è affidata allo studio legale pesarese Marchionni & Partners, in particolare all’avvocato e socio Claudio Sanchioni, per tutti gli aspetti fiscali e legali. Mindful Cp e Waico invece sono stati assistiti nell’operazione da Gea e Kpmg per le attività di due diligence e allo studio milanese Pavia e Ansaldo per gli aspetti legali.