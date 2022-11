Ita Airways, Turicchi presidente: Alemanno, Ouseley e Arrigo in CdA

Si sono concluse le nomine dei nuovi vertici di Ita Airways, la compagnia aerea di bandiera che nei giorni scorsi aveva dovuto fare i conti con le dimissioni del presidente esecutivo Alfredo Altavilla e dei consiglieri di amministrazione. Il nuovo presidente con deleghe esecutive è Antonio Turicchi, l’amministratore delegato resterà Fabio Lazzerini mentre il CdA sarà composto da Gabriella Alemanno, Frances Ouseley (confermata) e Ugo Arrigo.

Le nuove nomine nel CdA di Ita Airways

Il Ministero dell’Economia, socio unico della società, ha chiesto ai consiglieri di amministrazione di assegnare a Turicchi gli stessi poteri operativi che facevano capo al suo predecessore (con la sola eccezione della gestione del personale), verso cui si è anche riservato di avviare un’azione di responsabilità nel caso in cui venissero privati atti in lesione del rapporto di fiducia con l’azionista di Ita (il Ministero stesso). Il neo presidente potrà dunque intervenire sulla comunicazione, sui rapporti istituzionali e sulle strategie e condurrà in prima persona, d’intesa col Mise, la privatizzazione.

L’Amministratore Delegato continuerà ad essere Fabio Lazzerini, confermato anche nel ruolo di consigliere d’amministrazione. Proprio lui oggi incontrerà i sindacati per discutere di nuove assunzioni, retribuzioni del personale e privatizzazione del vettore.

Chi sono i consiglieri

Quanto ai profili dei consiglieri, Gabriella Alemanno ha lavorato come docente presso la Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza ed è attualmente una dirigente dell’Agenzia delle Entrate. Ugo Arrigo insegna Economia Politica e Finanza Pubblica alla Scuola di Economia e Statistica dell’Università di Milano Bicocca ed è tra i promotori del Cesisp, il Centro di ricerca in Economia e regolazione dei Servizi, dell’Industria e del Settore Pubblico. Conoscitore del caso Alitalia, in passato ha anche collaborato con la Presidenza del Consiglio e il ministero dell’Economia in qualità di esperto o come membro di commissioni. La confermata Frances Ouseley, infine, è stata direttore per l’Italia a EasyJet (dal 2011 al 2018) e ha anche lavorato in Alitalia, per sette anni, come direttore del marketing.