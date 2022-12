Ita Airways, per la prima volta in 20 anni i ricavi superano i costi

Buone notizie per la compagnia aerea Ita Airways che, per la prima volta da 20 anni a questa parte, ottiene a fine anno ricavi che eccedono i costi sostenuti. Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato della compagnia, Fabio Lazzerini, che non ha mancato anche di sottolineare la grande attenzione mostrata dall’azienda al contenimento dei costi nel difficile periodo storico che stiamo tutti vivendo, contraddistinto da inflazione, carovita e, soprattutto, caro carburante.

Ita Airways ha ricavi superiori ai costi

«L’aumento di carburante del 107%» – ha detto Lazzerini – «ha impattato solo per il 55/60% dei conti, il resto è stato compensato da maggiori ricavi e dal risparmio dei costi. Siamo una startup nata nell’ottobre 2021: poco dopo c’è stato Omicron, poi la guerra, poi il caro carburante. Eppure, nonostante questo, la compagnia sta avendo performance decisamente superiori alle aspettative». Lo stesso ha inoltre annunciato l’arrivo, nel 2023, di 39 nuovi aerei: «Alla fine del prossimo anno, il 50 per cento della flotta sarà già di nuova generazione».

Ita Airways e i rapporti con Lufthansa

Il buon risultato di Ita Airways arriva in concomitanza della collaborazione annunciata dalla compagnia aerea italiana con Lufthansa e col Dpcm approvato dal Consiglio dei Ministri per velocizzare le procedure di cessione. «Stiamo lavorando molto con Lufthansa e stiamo condividendo informazioni con loro. Ma, per la vendita, quanta quota e in che modalità lo deciderà però il Ministero dell’Economia e delle Finanze».

Si ricorda che che sul tavolo c’è la possibilità che Lufthansa entri in Ita con una quota compresa tra il 40 e il 49%. Solo un’ipotesi o qualcosa di più? A questa domanda Lazzerini risponde come spesso ha fatto da quando è emersa l’indiscrezione, ovvero rimandando al Ministero delle Finanze. «Noi gestiamo la compagnia», ha detto aggiungendo poi che il bacino ex Alitalia resta il riferimento della compagnia «e non solo, perché abbiamo la consapevolezza che ci sono persone in cassa integrazione con professionalità ottime per le nostre esigenze».