Ita Airways, ecco l’accordo: a Lufthansa il 40 per cento

Ci sono voluti mesi e una trattativa privata lunga, non priva di colpi di scena e appuntamenti mancati, ma adesso l’ufficialità è questione di ore (e di firme): il 40 per cento di Ita Airways sarà ceduto a Lufthansa. La quota di minoranza sarà ceduta dal ministero dell’Economia alla società tedesca grazie a un contratto preliminare di compravendita e a un aumento di capitale riservato. Si punta a cedere il cento per cento delle azioni di Ita Airways alla società tedesca entro i prossimi due anni, grazie ad alcune opzioni inserite nel contratto. Originariamente sembrava che il ministero potesse inserirne anche altre, per permettere allo Stato di mantenere almeno una quota minimale, ma secondo alcune indiscrezioni non sarà così. Lufthansa, nonostante le quote di minoranza, avrà la gestione operativa dell’azienda.

Il prezzo: Lufthansa sborserà 325 milioni di euro

L’annuncio dovrebbe arrivare già domani e si partirà subito con le procedure per cambiare il Consiglio di amministrazione di Ita. Certo l’addio di Fabio Lazzerini. L’amministratore delegato sarà sostituito da un manager scelto da Lufthansa. E intanto la Corte dei conti dovrà valutare la congruità del prezzo pagato dalla società tedesca, che si aggira intorno ai 325 milioni di euro. Appena un mese fa, durante le trattative, i vertici di Lufthansa avevano tentato di acquistare il 40 per cento di Ita Airways sborsando 250 milioni. Negli obiettivi immediati delle due aziende, c’è quello di far tornare l’italiana all’utile in tempi brevi. Una sfida non semplice, che il gruppo tedesco è convinto, però, di poter portare a termine.

A inizio maggio il reclamo al Garante della Privacy

Il ministero dell’Economia italiana ha dovuto affrontare, durante le scorse settimane, diverse grane, tra cui i numerosi contenzioni degli ex lavoratori e perfino un reclamo al Garante della Privacy. Si parlava, a inizio maggio, di presunte attività di controllo che Ita Airways avrebbe messo in pratica per monitorare costantemente la corrispondenza aziendale dei dipendenti.

