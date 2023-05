Ita Airways, nuovi guai in vista: presentato un reclamo al Garante della Privacy

L’intesa tra il ministero dell’Economia e Lufthansa per Ita Airways è in fase di atterraggio. Mancano un paio di limature, ma per il 12 maggio, giorno ultimo dei negoziati, tutto dovrebbe essere pronto. Lufthansa, secondo gli accordi, arriverà al 40 per cento della compagnia di bandiera per rilevare il restante 60 per cento dal Tesoro entro il 2027. Resta però da sciogliere il nodo di chi gestirà il periodo intermedio. Detto altrimenti chi si farà carico degli investimenti: si parla di circa 1,5 miliardi di euro tra nuovi aerei e tecnologia.

Il reclamo al Garante della Privacy per presunte attività di controllo degli strumenti aziendali

Ma un altro nodo si profila all’orizzonte per la compagnia nata dalle ceneri di Alitalia e rischia di ritardare ulteriormente la chiusura dell’accordo, già slittato di diversi mesi. Con i tedeschi che vorranno vederci chiaro. Ai numerosi contenziosi instaurati da diversi ex lavoratori contro la società pubblica guidata dall’amministratore delegato Fabio Lazzerini, si è aggiunto un reclamo presentato davanti al Garante della Privacy nei confronti della società al fine di denunciare le molteplici violazioni con particolare riferimento a presunte attività di controllo degli strumenti aziendali attraverso cui la società avrebbe tenuto sotto controllo la corrispondenza aziendale di alcuni dipendenti.

La compagnia rischia pesanti sanzioni economiche

Se quanto denunciato fosse confermato dal Garante si tratterebbe di una grave violazione in un momento molto delicato per ITA Airways, che oltre tutto è una società pubblica, con il potenziale rischio per la compagnia di bandiera di vedersi applicate importanti sanzioni di carattere economico, proprio in procinto di firmare gli accordi relativi alla sua privatizzazione. Ironia della sorte tutto questo a distanza di poco tempo dal sostegno promosso pubblicamente da ITA Airways per la campagna realizzata dal Garante per la Privacy.