Ita-Lufthansa, a Roma Giorgetti incontra il ceo Spohr: accordo vicino

L’accordo per l’ingresso della compagnia tedesca Lufthansa in Ita Airways sembra ormai a un passo. Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato oggi il ceo dell’azienda Carsten Spohr, insieme al presidente della compagnia italiana Antonino Turicchi. Un «ulteriore progresso nella direzione della partnership industriale tra i due vettori», secondo il ministero, c’è stato. Dalla Germania già a inizio anno sono stati chiari sull’intenzione di acquistare una quota importante della compagnia. Il motivo sta nel mercato italiano, identificato come il «terzo al mondo».

LEGGI ANCHE: Lufthansa vuole una quota di minoranza di Ita Airways: «Italia terzo mercato al mondo»

Il ministero dell’Economia e delle Finanze: «Colloquio positivo»

A dare notizia dell’incontro è stato il ministero dell’Economia e delle Finanze. Con una nota, il dicastero di via XX Settembre fa sapere che è stato fatto «un ulteriore progresso nella direzione della partnership industriale tra i due vettori». Poi si legge: «Nel corso del positivo colloquio è stato illustrato il piano industriale condiviso che determinerà in termini di flotta, network e obiettivi strategici lo sviluppo di Ita Airways. Con l’incontro di oggi, nel solco del Dpcm, si compie un ulteriore progresso nella direzione della partnership industriale tra i due vettori».

Spohr: «Fiduciosi di firmare entro il periodo di esclusività»

Il tempo scorre e Lufthansa vuole chiudere l’accordo in tempi brevi. A spiegarlo è lo stesso Spohr, che a Bruxelles aveva annunciato il viaggio a Roma e che spiega come sia la valutazione della compagnia l’ultimo ostacolo per l’ingresso, al 40 per cento, in Ita Airways: «Ovviamente Ita Airways ha perso denaro pubblico e questo si riflette sulla valutazione, che rappresenta l’ultimo vero ostacolo nella discussione. Siamo fiduciosi di poter firmare entro il periodo di esclusività». Questo si chiuderà il 23 aprile 2023, quindi tra meno di un mese. Il valore complessivo dell’acquisto dovrebbe oscillare tra i 250 e i 300 milioni di euro.