Ita Airways-Lufthansa, slitta ancora l’accordo

Avrebbe dovuto essere il giorno di chiusura dei negoziati, ma così non è stato. La trattativa tra Ita Airways e Lufthansa, per l’ingresso della compagnia tedesca nella società italiana, ha subito l’ennesimo ritardo. L’agenzia di stampa Dpa ha rivelato nelle scorse ore che oggi scadeva il termine per i negoziati, ma l’accordo slitta. Nei giorni scorso era stato il presidente di Ita, Antonino Turicchi, a dire che l’accordo è in dirittura d’arrivo. E il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva dato anche una deadline precisa: «Prima del 24 o del 25 aprile avrete notizie». Ad oggi, però, le notizie sono negative.

Lufthansa: «Trattative non complete ma sulla buona strada»

L’azienda tedesca, però, non fa drammi. Come spiegato da un portavoce del gruppo all’agenzia di stampa Dpa, le trattative con il ministero dell’Economia «sono sulla buona strada, ma non ancora completate». Non trapelano altri dettagli né tantomeno date eventuali in cui saranno ratificati gli accordi. Ciò che è certo è che la scadenza del 23 aprile, poi spostata al 24, non è stata rispettata. Nell’incontro dello scorso 30 marzo tra Giorgetti e il Ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, il gruppo di matrice tedesca aveva confermato di voler acquistare il 40 per cento di Ita Airways, ma entro la giornata di oggi. La data non è stata sottolineata a caso: ieri si è chiuso il periodo di esclusività.

Giorgetti aveva dichiarato: «Saprete prima del 24-25 aprile»

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nei giorni scorsi aveva dichiarato: «Credo dalle notizie che mi danno con Lufthansa la trattativa è molto molto avanzata. È una trattativa complessa con tante variabili, però penso di poter dire che a giorni avremo un esito, che io auspico ovviamente favorevole. Prima del 24-25 avrete notizie». Turicchi, presidente di Ita, dal canto suo aveva sottolineato che «l’operazione nella sua struttura è definita, poi il fatto che qualcuno la vuole cambiare di una virgola fa parte di una negoziazione».