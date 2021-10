Ita Airways, cosa fare con i punti MilleMiglia Alitalia

Ita Airways è decollata il 15 ottobre 2021, con un network di 44 destinazioni e 59 rotte e presto, con logo e livrea completamenti rinnovati: la nuova compagnia ha rilevato il marchio Alitalia non per riusarlo, ma per evitare che venisse comprato da altri. I velivoli Ita saranno infatti completamente azzurri, con tricolore sulla coda e scritta in oro bianco. Prossimamente tutto cambierà a bordo, comprese le divise di piloti, hostess e steward. Il futuro è più o meno scritto. Ma alcuni nodi restano ancora aperti: cosa succederà, ad esempio, ai punti accumulati con il programma fedeltà MilleMiglia, visto che Ita Airways ne avrà uno tutto nuovo?

Da MilleMiglia a Volare

Il nuovo programma di fidelizzazione e loyalty con accumulo di punti annunciato da Ita Airways si chiama Volare e prevede quattro livelli: smart, plus, premium ed executive. Come reso noto dalla compagnia, ai viaggiatori che hanno aderito al programma di Alitalia MilleMiglia (o di altre compagnie) sarà consentito, ma solo per il primo anno, conservare lo status maturato. Tuttavia non potranno, almeno nell’immediato, sfruttare in Ita Airways i bonus acquisiti.

MilleMiglia, presto all’asta

Né monetizzazione, né passaggio automatico a Ita Airways. Questo perché il programma di fidelizzazione MilleMiglia, con cui i passeggeri accumulavano punteggio per ogni volo acquistato, è gestito dalla società Alitalia Loyalty, unica del gruppo ancora in attivo, che nell’ambito della discontinuità aziendale dovrà andare all’asta. In base all’accordo tra governo e Commissione europea, Ita non potrà partecipare alla gara, da qui l’annuncio di Volare. Tuttavia, niente vieta a una società terza di acquisire il programma fedeltà e poi accordarsi con la nuova aviolinea italiana.

MilleMiglia, 6 milioni di iscritti

Secondo il Corriere della Sera, a breve potrebbe essere annunciato l’accordo con le aviolinee Air France, Klm e Middle East Airline per permettere così ai circa 6,1 milioni di iscritti di poter utilizzare i punti accumulate in MilleMiglia anche sui loro voli. Per quanto riguarda biglietti già acquistati (i collegamenti non saranno più effettuati) e voucher, in entrambi i casi i clienti dovranno mettersi in contatto con l’amministrazione straordinaria per poter chiedere il rimborso.