Ita Airways, decolla il biglietto aereo-treno da Fiumicino: come funziona

Novità lanciata dalla compagnia Ita Airways che introduce il biglietto aereo-treno: «Acquistare le tratte aeree e ferroviarie in un’unica transazione e connettere le principali città italiane servite dall’alta velocità di Frecciarossa con lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino». Una soluzione già adottata in Europa con risultati molto soddisfacenti.

Come funziona il nuovo biglietto aereo-treno da Fiumicino di Ita Airways

La compagnia aerea tricolore Ita Airways ha lanciato la novità ovvero che dal 5 aprile sarà possibile «acquistare le tratte aeree e ferroviarie in un’unica transazione e connettere le principali città italiane servite dall’alta velocità di Frecciarossa con lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino». L’iniziativa, con l’intesa Aeroporti di Roma e Trenitalia, sarà possibile tramite la piattaforma offerta da Accesrail. L’acquisto può essere effettuato «sul sito ita-airways.com, sull’app di Ita, presso le agenzie di viaggio, le biglietterie aeroportuali di Ita e il customer center». Basta cercare la città di partenza, quella di destinazione, selezionare l’itinerario e acquistare un solo biglietto «che include entrambe le opzioni di viaggio».

Le info su stazioni e bagagli

«È possibile usufruire del servizio solo per voli internazionali e intercontinentali», spiega Ita Airways, quindi sono escluse le tratte nazionali. Inoltre alla stazione ferroviaria dell’aeroporto di Fiumicino è stato posizionato un banco check-in di Ita «dedicato a chi raggiunge l’aeroporto in treno a bordo di un Frecciarossa, o con un Leonardo Express in congiunzione con un treno alta velocità fino a Roma Termini, per proseguire il proprio viaggio verso una destinazione internazionale o intercontinentale». Ita fa sapere che gli effetti personali «non saranno trasferiti automaticamente tra il treno e l’aereo»: resta così «necessario ritirare il bagaglio presso la stazione o l’aeroporto di coincidenza per poterli imbarcare nella tratta successiva». In caso di ritardo del volo bisognerà dirigersi al bancone dell’assistenza della compagnia ferroviaria presso la stazione per ottenere la riprotezione su un altro treno. Se il treno in ritardo causa la perdita del volo si dovrà chiedere presso la biglietteria di Ita in aeroporto «per procedere con l’emissione del nuovo biglietto aereo ed essere riprenotato automaticamente sul volo successivo».