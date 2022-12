Ita Airways, al via il piano di assunzioni: due giornate per trovare personale

Ita Airways organizza due giorni di career day per il nuovo piano di assunzioni che partirà nel 2023. Con sedi a Roma e a Milano, accanto alla collaborazione di una società specializzata nella selezione del personale, gli eventi serviranno a selezionare piloti e assistenti di volo.

Ita Airways, due giorni di career day per assunzioni a Roma e Milano

Le due giornate di selezione saranno: il 14 dicembre presso TH Roma Carpegna Palace, Via Aurelia, 481, 00165 Roma e il 16 dicembre Crowne Plaza Milan Linate, Via K.Adenauer, 3, 20097 San Donato Milanese MI. In particolare, i ruoli ricercati sono: piloti, assistenti di volo e aspiranti assistenti di volo. La partecipazione agli eventi è previa registrazione sul sito di Evenbrite per organizzare gli accessi. Gli interessati potranno trovare il collegamento sulle pagine LinkedIn e Facebook della società che si sta occupando delle assunzioni, la CVing.

In tutto, i posti a disposizione saranno circa 1.200. «Ita Airways prosegue dunque nell’implementazione del piano industriale, raggiungendo ottimi risultati nonostante le difficoltà incontrate dal settore a causa della pandemia Covid, del conflitto russo-ucraino e del conseguente aumento dei costi del carburante. Continua a migliorare anche la performance commerciale: la società stima di chiudere l’anno 2022 con un risultato di ricavi superiore al budget aggiornato sulla base della capacita’ effettiva grazie a risultati migliori sia nella tariffa media che nel load factor» si legge nella nota ufficiale della società.

Il piano voli di Ita

Secondo la nota, i voli a disposizione saliranno nei prossimi mesi per via dell’aumento delle macchine a disposizione. Infatti, ci saranno 39 mezzi in più. Di questi, 9 saranno a lungo raggio. Di conseguenza, servirà personale qualificato e con tutte le certificazioni del caso per poter offrire il servizio migliore.

«L’ampliamento della flotta rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di crescita di Ita Airways che la porterà ad essere nel 2026 la compagnia più green d’Europa, con l’80% di aerei di nuova generazione e il conseguente abbattimento di 1,3 mln di tonnellate di emissioni di Co2. Già a fine 2023 la flotta sarà al 50% di nuova generazione» annuncia l’azienda nella nota.