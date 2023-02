It, HBO Max ordina la serie prequel sulle origini di Pennywise

Pennywise sta per tornare. HBO Max ha ufficializzato la produzione di Welcome to Derry, serie prequel di It che racconterà le origini del clown nato dalla penna di Stephen King. Ancora pochi i dettagli sulla narrazione che però, stando ai primi rumors, potrebbe svolgersi negli Anni 50 o ancor prima, quando il male iniziò a perseguitare la piccola cittadina del Maine. Ignoto il cast, ma non si esclude il ritorno di Bill Skarsgard, volto del demone nei due film al cinema. Alla regia tornerà Andy Muschietti, dietro la macchina da presa dei lungometraggi, in compagnia della sorella Barbara e dello sceneggiatore Jason Fuchs. Entusiasta anche lo stesso scrittore, che parteciperà alla stesura del copione e alla produzione.

Welcome to Derry, cosa sappiamo sulla serie prequel di It su HBO Max

Nonostante l’annuncio ufficiale, HBO Max non ha fornito dettagli sulla trama della serie tv. Si sa per certo che sarà un prequel dei romanzi e che si svolgerà, come cita il titolo, nella cittadina immaginaria di Derry, già location della narrazione principale. Nel suo libro, Stephen King ha raccontato il risveglio nel 1957 di Pennywise, creatura mutaforma che appare spesso con le sembianze di un pagliaccio. Si tratta di un demone che, ogni 27 anni, si desta dal letargo per nutrirsi di carne umana, prendendo come bersaglio i bambini. È probabile che la serie Welcome to Derry vada alle origini della creatura e della sua maledizione, spiegandone la genesi e i primi delitti prima di collegarsi alla trama del romanzo.

Let’s go back to where IT all began 🎈…Welcome to Derry (Working Title), a new prequel series to the hit films set in the world of Stephen King's IT universe, has been ordered at HBO Max. pic.twitter.com/GKvq9LN7kb — IT Chapter Two 🎈🎈 (@ITMovieOfficial) February 24, 2023

Andy Muschietti scriverà il primo episodio e dirigerà gran parte delle puntate, ma non sarà l’unico regista nel progetto. La sceneggiatura sarà anche opera di Jason Fuchs, già autore del copione di Wonder Woman. «Da piccoli, leggevamo i capitoli di It a turno», hanno raccontato i fratelli Muschietti in un comunicato. «È una storia epica che tocca molti temi, non vediamo l’ora di cominciare». Entusiasta anche lo stesso Stephen King, che avrà un ruolo nella stesura dell’intera sceneggiatura e verosimilmente sarà produttore della serie. «Andy è un grande talento, così come Barbara», ha detto lo scrittore. «Vedremo palloncini rossi ovunque (solitamente in mano al clown nel film, ndr.)». Protagonista di numerosi adattamenti per il grande schermo, It è garanzia di successo al botteghino. Il film di Muschietti ha guadagnato 700 milioni di dollari, tanto da essere l’horror più redditizio della storia del cinema.