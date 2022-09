Istat, riviste al rialzo le stime sul PIL del 2021: crescita a +6,7%

L’Istat ha rilasciato una nuova analisi rivedendo il PIL dell’Italia nel 2021. Il risultato e positivo e lascia ben sperare per il futuro, tuttavia bisogna anche considerare la pressione fiscale, in aumento rispetto al passato. Ecco quali sono stati i dati resi pubblici.

I dati dell’Istat nell’ultima analisi

L’Istat ha rilasciato oggi l’aggiornamento dei conti economici nazionali: nel 2021 il Pil italiano in volume è cresciuto del 6,7%. L’istituto ha rivalutato i dati al rialzo di 0,1 punti percentuali rispetto al rapporto del mese di aprile. Nel dettaglio gli aumenti del valore sono stati dell’11,5% nell’industria, del 21,6% nelle costruzioni e del 4,7% nei servizi. Invece, in ribasso dell’1,3% l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca. Per quanto riguarda il settore dei “Servizi”, è in aumento il comparto delle attività commerciali che si occupano del commercio all’ingrosso e al dettaglio, della riparazione di autoveicoli e motocicli, del trasporto e magazzinaggio e dei servizi di alloggio e di ristorazione che hanno fatto registrare un aumento del +10,7%.

L’aumento, secondo i dati Istat, è avvenuto anche nei servizi di informazione e comunicazione (+2,8%), nelle attività finanziarie e assicurative (+0,8%) e nelle attività immobiliari (+1,9%). Questa rivalutazione del Pil ha provocato sul rapporto debito/PIL, rivisto al ribasso al 150,3% rispetto al risultato dell’anno scorso che era del 150,4%. Un risultato nettamente migliore se confrontato con il picco di 154,9% toccato nel 2020 per l’emergenza Covid.

Aumenta la pressione fiscale

Nonostante il rapporto sia al rialzo, bisogna anche sottolineare l’inevitabile aumento della pressione fiscale, ovvero il rapporto tra entrate e PIL. La pressione fiscale totale, all’interno dell’anno 2021 è stata del 43,4%, un deciso aumento rispetto al 42,7% del 2020 per un rialzo delle entrate fiscali e contributive del +9,1% superiore rispetto al valore del PIL a prezzi correnti con una percentuale del+7,3. Tale report annunciato dall’Istat in seguito al rilascio dei dati dei conti economici nazionali conferma la stiva che era stata fatta nel precedente report di aprile.