Istat: al Sud si vive 1,7 anni in meno rispetto al Nord

Il divario tra Sud e Nord Italia continua ad aumentare. E lo fa anche sull’aspettativa di vita, con la forbice ad allargarsi nel 2021. Secondo quanto emerge dal report Istat dal titolo Misure del Benessere equo e sostenibile dei territori, la speranza di vita si è allungata nelle Regioni più a nord del Paese. E contemporaneamente al Sud si registra un calo, che porta quindi il divario a 1,7 anni di differenza. L’aspettativa media è di 82,9 anni al Nord e di 81,3, invece, nelle aree meridionali.

Online le misure del benessere equo e sostenibile dei territori edizione 2022 #istat https://t.co/ufL07630f6 pic.twitter.com/i5NHsauUwk — Istat (@istat_it) October 3, 2022

Aspettative di vita: il Nord guadagna un anno, il Sud perde sei mesi

E così secondo l’Istat la forbice sull’aspettativa di vita degli italiani si allarga. Al Nord dal 2021 al 2020 è aumentata di un anno, toccando quota 82,9 anni di media. Il Sud, invece, ha perso sei mesi, che si aggiungono ai sette persi durante il 2020. Un balzo significativo lo ha fatto la città di Bergamo. Nel primo anno di pandemia, infatti, è stata il luogo simbolo della lotta al Covid, scivolando fino al 106esimo posto in graduatoria per aspettativa di vita. In un anno lo scatto è stato tale da portarla al 13esimo. Il capoluogo con il maggior calo è stato Campobasso: nel 2021 ha perso un anno e quattro mesi; nel 2020 ne aveva perso un altro.

Istruzione: situazioni critiche a Palermo, Agrigento e Crotone

Tra Nord e Sud cambia anche il grado di istruzione. In Italia in media durante l’anno scolastico 2021/2022 il 43,6 per cento degli studenti di terza media non aveva un’adeguata competenza delle materie con alla base i numeri. Ma la media si genera partendo dal 35,8 del Nord e il 60 per cento del Sud. Istat punta l’indice poi su varie situazioni critiche. Tre le città con gli studenti maggiormente in difficoltà in matematica: Crotone, Agrigento e Palermo. Un problema grosso, inoltre, lo mostrano le scuole a livello di accessibilità. Al Sud solo il 27,7 per cento degli edifici sono adeguati e garantiscono l’accesso ai disabili, mentre al Nord sono il 38 per cento.

Occupazione e retribuzioni: il divario è ampio

Anche sui temi relativi al lavoro il divario resta ampio. Il tasso di occupazione media tra i 20 e i 64 anni nel 2021 ha guadagnato in Italia lo 0,8 per cento, portandosi al 62,7. Che la forbice si sia lievemente ristretta lo dimostrano le città rispettivamente con il più alto e il più basso tasso d’occupazione: Bolzano ha il 75,8 per cento, Caltanissetta il 40,8. Sono separate da 35 punti, mentre nel 2019 lo erano di 40,5. Capitolo retribuzioni: a Milano, dove si registra un reddito medio di 29.631 euro, si guadagna 2,7 volte ciò che si registra a Vibo Valentia.