Istat, pressione fiscale al 42,4%: cala il potere di acquisto delle famiglie

L’Istat segnala che la pressione fiscale è in aumento, mentre cala il potere d’acquisto delle famiglie. Nella nota trimestrale diffusa dall’Istituto di statistica emergono i dati tratti dai conti della Pubblica Amministrazione, relativi al secondo semestre 2022.

Istat: pressione fiscale al 42,4%

L’Istat ha diffuso la nota trimestrale relativa ai conti della Pubblica Amministrazione, in cui si evince che la pressione fiscale è in aumento e il potere d’acquisto delle famiglie sta calando. In particolare, il potere d’acquisto delle famiglie nel secondo trimestre dell’anno ha «una flessione lieve nonostante l’impatto negativo dell’aumento dei prezzi». Inoltre l’Istituto di Statistica comunica che invece il tasso di risparmio delle famiglie è diminuito. Ha toccato i 2,3 punti percentuali «attestandosi su livelli ancora più alti rispetto al periodo pre-pandemico».

Entrando nel dettaglio, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici nel secondo trimestre è aumentato dell’1,5% rispetto al trimestre precedente. I consumi invece sono cresciuti del 4,1%. La propensione al risparmio dei nuclei familiari è stata pari al 9,3%, in diminuzione di 2,3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.

A fronte di un aumento dell’1,5% del deflatore implicito dei consumi finali delle famiglie (ossia quella misura di calcolo del Pil che non prende in considerazione le oscillazioni dei prezzi) il potere d’acquisto delle famiglie è lievemente diminuito rispetto al trimestre precedente (-0,1%).

Nei primi sei mesi dell’anno sale invece la pressione fiscale che è stata pari al 42,4%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sul fronte dei conti pubblici invece si apprendono notizie migliori. Nel secondo trimestre l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al -3,1% (-7,6% nello stesso trimestre del 2021). «L’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche sul Pil si è marcatamente ridotto in termini tendenziali, proseguendo il suo percorso di miglioramento iniziato nel primo trimestre», ha commentato l’Inps.