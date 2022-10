Istat, un terzo dei pensionati vive con meno di mille euro al mese

I dati Istat rilasciati quest’oggi sono diretti e preoccupanti per quanto riguarda le pensioni. Infatti, secondo l’Osservatorio, un terzo dei pensionati in Italia percepisce una pensione inferiore a mille euro al mese. Per questa ragione, deve riuscire a vivere soltanto con questa somma, nonostante l’aumento dell’inflazione e il caro bollette.

I dati Istat sui pensionati con meno di mille euro al mese

Secondo i dati Istat, circa un terzo dei pensionati, vale a dire il 32,8%, riceve un assegno mensile inferiore a mille euro. Secondo l’Istat poi, la media dei redditi da pensione è di 19.443 euro l’anno. Per entrare ancor di più nel dettaglio, i pensionati che ricevono dai 500 ai 1000 euro al mese grazie alla pensione sono il 21,5%. L’11,3% dei pensionati invece riceve una pensione addirittura inferiore a 500 euro, un numero spaventosamente alto che condanna molte persone, quasi 2 milioni di ex lavoratori.

D’altra parte invece, il 2,1% dei pensionati percepisce oltre 5mila euro di pensione al mese, un dato che evidenzia una certa disparità rispetto alla maggior parte della popolazione. Inoltre, tra i pensionati con oltre 5mila euro di reddito ci sono 263.117 uomini e 73.938 donne. Anche in questo caso è possibile notare un’enorme differenza di genere.

La distribuzione geografica dei pensionati

Secondo i dati Istat sui pensionati, il 47,8% di essi si trova al Nord. Il reddito da pensione pro capite al Nord è pari a 20.723 euro mentre al Centro questo valore cala leggermente e si assesta a 20.640 euro. Ancora più basso il valore al Sud dove la media è di 17.065 euro. Il valore del Mezzogiorno è addirittura più basso della media nazionale, visto che in Italia il reddito per le pensioni è di 19.782 euro.

Inoltre, al Nord la spesa complessiva dei pensionati è il 50,8% vale a dire 157,93 miliardi mentre al Sud la spesa è del 28,1% con un valore totale di 87,49 miliardi di euro su 313.