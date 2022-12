Istat, i nomi più scelti in Italia sono Leonardo e Sofia

Leonardo e Sofia sono i nomi più scelti in Italia per i nuovi nati. A dirlo è l’Istat, che ha evidenziato il dato nell’ultimo rapporto sulla natalità, intitolato Natalità e fecondità della popolazione residente – Anno 2021. Leonardo, Alessandro, Tommaso, Francesco, Lorenzo, Edoardo, Mattia, Riccardo, Gabriele, Andrea, Sofia, Aurora, Giulia, Ginevra, Beatrice, Alice, Vittoria, Emma, Ludovica, Matilde: questa è la lista dei dieci nomi più usati lo scorso anno per i nuovi nati secondo l’ente.

Istat, i nomi più scelti nell’ultimo rapporto sulla natalità

La scelta di un nome piuttosto di un altro dipende da Regione a Regione secondo la rilevazione nazionale. Infatti, Leonardo mantiene il primo posto nel Centro Nord, ma nella provincia autonoma di Bolzano il primo nome che compare è Noah. Leonardo riesce però a spazzare via un altro nome molto diffuso al Sud, con particolare riferimento alla Sardegna, alla Sicilia e all’Abruzzo: infatti, va a prendere il posto del nome Giuseppe.

I 30 nomi più scelti in Italia sono stati dati a oltre il 44% dei maschi e a oltre il 38% delle femmine, anche se la scelta è molto vasta. Si stima che in Italia ci siano oltre 26 mila nomi per i bambini e oltre 25 mila nomi per le bambine. Anche un altro nome illustre, Francesco, scende al quarto posto nella classifica dei nomi più scelti, ma mantiene il primato in Puglia e in Calabria. Lorenzo ottiene il primato in Molise.

La rilevazione nel 2021

Dai dati del 2021, emerge come il nome Sofia sia il più gettonato per le bambine, seguito a ruota da Aurora e Giulia. I genitori stranieri scelgono per i loro figli sia nomi stranieri – come Adam, Rayan e Amir – sia nomi italiani.

In questo caso, però, i 30 nomi più scelti arrivano solo al 14% del totale. La comunità rumena, stando ai dati Istat, sceglierebbe il nome italiano nella maggioranza dei casi.