Istat: «Nel 2049 morti il doppio dei nuovi nati». Cambiano anche le famiglie

Secondo l’Istat, l’Italia subirà una recessione demografica non indifferente nei prossimi cinquant’anni. All’interno di un documento intitolato Report sulle previsioni della popolazione residente e famiglia, l’Istituto nazionale di statistica evidenzia come la curva delle nascita rischia di subire una notevole discesa. L’Istat parla di una variazione importante, con una riduzione che va dai 4,2 milioni in meno fino ai 18 milioni in meno. Si tratta di cifre incredibilmente alte se rapportate con un’altra stima inserita nel rapporto, riguardante il numero di morti entro il 2050: i deceduti rischiano di essere il doppio dei nuovi nati.

Istat: entro il 2049 le morti saranno il doppio delle nascite

Da una parte il crollo delle nascite, che potrebbe portare fino a 18 milioni di nuovi nati in meno. Dall’altra parte, invece, un Paese che diventa sempre più vecchio. Secondo l’Istat, infatti, il 34,9 per cento degli italiani nel 2050 avrà più di 65 anni. Nel 2021, quindi l’anno scorso, la percentuale è stata del 23,5 per cento. La ricerca dell’istituto evidenzia che nel 2049 si raggiungere una situazione tale da portare le morti a essere il doppio delle nascite. Le stime parlano di 788mila contro 390mila. E il rapporto tra gli individui in età lavorativa e persona non in attività sarà di uno a uno, e non più di tre a due come l’anno scorso.

Cambiano anche le famiglie: più persone sole

Per l’Istat le famiglie cambieranno. Pur aumentando in vent’anni, dal 2021 al 2041, di almeno un milione, il numero di componenti medio scenderà e si creeranno nuclei più piccoli, per questo le nascite diminuiranno. E secondo il report ad aumentare di quasi 2 milioni di unità saranno le persone destinate a vivere da sole, che passeranno da essere 8 milioni e mezzo nel 2021 a 10 milioni e 200mila nel 2041. E per l’Istat la motivazione è da trovare nella fine dei matrimoni, poiché molte madri e molti padri divorziati finiscono per non ricomporre altri nuclei familiari. I monogenitori secondo le stime saranno almeno 3,1 milioni in tutta Italia.